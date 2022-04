Ledare: Svensk ekonomi klarade pandemin – kriget i Ukraina kan bli en svårare utmaning

I mer än ett år har rubrikerna i näringslivspressen och på ekonomisidorna dominerats av ett fenomen: inflationen. Den är tillbaka och den stiger.

Det är lätt att få intrycket att problemet är konstant, bara more of the same. Den nya lägesrapport över den globala ekonomin som Internationella valutafonden (IMF) presenterade förra veckan understryker att så inte är fallet.

Någonting har skett under våren som förändrat dynamiken. Det handlar så klart om invasionen av Ukraina.

Förändringarna från IMF:s ränteprognoser från oktober förra året är talande. Då förutspåddes den amerikanska centralbanken Fed höja räntan till 0,5 procent i år, europeiska ECB skulle inte komma i närheten av nollstrecket. Nu tror man på höjningar till 2,5 respektive 0,5 procent.

För sex månader sedan utgick analysen från att inflationen berodde på obalanser mellan utbud och efterfrågan som orsakats av pandemin. Och att de var tillfälliga – ”övergående” var uttrycket som gällde.

Nu är det tydligt att inflationen kommer att fortsätta att stiga, eftersom kriget har gett energi- och råvarupriserna en ordentlig skjuts uppåt. Samtidigt som även tidigare prisökningar arbetar sig genom hela ekonomin. Det är därför centralbankerna måste svara.

Det är inte heller bara inflations- och ränteprognoser som skruvats upp sedan oktober, tillväxttakten skrivs samtidigt ner.

Globalt förväntas den sjunka från 4,9 till 3,6 procent. Men i flera stora EU-länder är inbromsningen ännu mer dramatisk. I Tyskland handlar det om mer än en halvering av den förväntade bnp-ökningen, från 4,6 till 2,1 procent. Då utifrån antagandet att den ryska oljan och gasen fortsätter att flöda.

”Nedåtriskerna” dominerar, konstaterar IMF. Det menar ni inte?

Pandemin skapade enorm ekonomisk osäkerhet. Men principerna för hanteringen blev snabbt tydliga. När samhället tvingades stänga fick staten hålla hushåll och företag under armarna. Det handlade om historiskt stora stödåtgärder under en begränsad period.

Sverige var med sina starka statsfinanser i en utmärkt position att hantera den.

Invasionen av Ukraina skapar helt nya förutsättningar.

Invasionen av Ukraina skapar helt nya förutsättningar.

Hög inflation och ekonomisk inbromsning. Det kräver olika typer av ekonomisk-politiska svar. Någon enkel princip för att hantera situationen är svår att identifiera.

Krisen går heller inte att betrakta som tillfällig. Även om kriget tar slut i morgon kommer Ryssland med stor sannolikhet att behöva isoleras. Beroendet av rysk olja och gas måste definitivt brytas – utbudet av energi och andra råvaror försämras alltså inte bara temporärt.

Dessutom pekar mycket på att kriget kommer att bidra till en permanent fragmentering av världsekonomin. Den globalisering som varit central för prispressen de senaste decennierna kommer att delvis rullas tillbaka.

Ändå är politikerna fast i recepten från pandemin. Den annalkande valrörelsen bidrar heller inte till någon omvärdering. Stödåtgärder åt hushåll och företag utlovas från höger och vänster. Det är dags att höja blicken.

De goda statsfinanserna innebär att Sverige har ett större manöverutrymme än de flesta andra länderna, precis som under coronapandemin. Men det gäller dels att hålla krutet torrt tills det verkligen behövs, dels att använda det rätt – sänkta bensinskatter, till exempel, eldar på efterfrågan för Putins olja, investeringar i vindkraft stärker i stället energiutbudet.

För svensk ekonomi innebar pandemin till slut ett gupp på vägen. Kriget i Ukraina håller på att skicka ut Europa och Sverige på en farligare resa.