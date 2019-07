Per Svensson: ”Svenska värderingar” som Ebba Busch Thor har missat

Stefan Löfven har slagit fast att ”blockpolitiken är fördummande”. Jag skulle säga att han hade fel, men kan få rätt.

Sedan 25 år tillbaka har jag sommarhus i en by på den skånska sydkusten. En dryg kilometer upp på slätten, på kyrkogården i Västra Torp, ligger Axel Pehrsson-Bramstorp begravd.

Han drev under sitt liv flera gårdar på Söderslätt. Därutöver ägnade han sig åt politiken, först som liberal, sedan i Bondeförbundet, Centerpartiets föregångare. Från 1934 till 1949 var han partiledare. Socialdemokratiska taktiska manövrar gjorde honom till statsminister några sommarmånader 1936, men under merparten av tiden som Bondeförbundets ordförande var han jordbruksminister. Bondeförbundet och Socialdemokraterna regerade i koalition under 30-talets sista år. Med krigen kom sedan samlingsregeringen. I dag förknippas Bramstorp kanske framför allt med ”kohandeln”, den kristidsuppgörelse han 1933 var med om att ingå med Per Albin Hansson.

Ett samhälle som allt sedan demokratins genombrott för hundra år sedan byggts på politisk byteshandel

Den politiska pragmatismen blir ofta hånad av mer agitatoriskt lagda aktörer, nu senast av Ebba Busch Thor som i sommarens tal i Almedalen avfärdade januariavtalet som ”en ganska banal basarhandel”. En historiens lärdom är dock att banalitetens motsats, den ideologiska kompromisslösheten, sällan skapar förutsättningar för en god samhällsutveckling.

Både på ledar- och nyhetsplats lyfter den tidning jag själv skriver i snart sagt varje dag fram brister och problem i det svenska samhället. Viktigt. Välmotiverat. Men med stigande ålder känner jag samtidigt en djupnande tacksamhet över att få leva i ett av de mest anständiga samhällen som mänskligheten frambragt.

Och det är ett samhälle som allt sedan demokratins genombrott för hundra år sedan byggts på politisk byteshandel. Den tidens socialdemokrati avstod från revolutionen, men fick i stället politisk makt. Den tidens höger avstod från privilegiestaten, men fick i gengäld behålla den makt som bygger på ägande.

Det svenska samförståndet, ”Saltsjöbadsandan” har, ständigt varit föremål för ironier och sarkasmer. Ett elegant exempel hittar man i ”Glassfabriken”, Gunder Häggs (senare Blå tågets) ballad om den svenska efterkrigskapitalismens historia. Den fattiga flickan som i sångens början får jobb som strutbagare på glassfabriken blir med tiden politiskt radikal, ja revolutionär: ”Flickan sa: Nu får vi inte längre låta oss styras/ av denna fruktansvärda gamla glasspamp/ Men på fackföreningen talade man om samarbete/ och inte om klasskamp.”

Att fackföreningarna och näringslivet gjorde detta, prioriterade samarbete (banal byteshandel om man så vill) framför ”klasskamp” (det vill säga kompromisslöshet) har varit till glädje för landets invånare. Detsamma kan sägas om den politiska kultur som kännetecknats av en ambition att till sist komma överens.

”Vi behöver inte basarhandlarpolitik, vi behöver värderingsburen politik i Sverige”, sa Ebba Busch Thor i Almedalen. Hon tycks ha missat att det just var grundläggande värden, inte samförstånd i sakfrågor, som drev fram januariavtalet. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet slöt överenskommelsen därför att de ville förhindra att ett parti som inte delar den svenska samhällsmodellens grundläggande värden fick ett backstagepass till kanslihuset.

De partier som står bakom januari-avtalet är djupt oeniga i oräkneliga frågor, men eniga när det gäller vikten av att försvara såväl förutsättningarna för fortsatt politisk oenighet som formerna för att göra denna oenighet produktiv. Sverigedemokraterna har en annan syn på demokratin. Det är där den avgörande skillnaden mellan Åkesson-rörelsen och traditionella svenska partier finns.

I en liberal demokrati är konflikter inte bara oundvikliga utan också av godo. De bekräftar att det finns utrymme i samhället för en rad olika intressen, idéer, värderingar, livsstilar och ambitioner. Kort sagt: Att friheten är reell och konkret. Konflikterna är dessutom dynamiska; driver på utvecklingen på alla områden.

Sverigedemokraternas ideologi genomsyras tvärtom av en djup motvilja mot konflikter. Det är det ”splittrade” samhället de bekämpar. De fantiserar om en ”folkgemenskap” som suddar ut intressekonflikter och överbryggar klassklyftor. Det är den definierande tankefiguren i den romantiska, reaktionära och i sin förlängning antidemokratiska tradition som Sverigedemokraterna förvaltar. Den är antidemokratisk därför att den i slutänden bara accepterar ett enda legitimt politiskt subjekt, ”Folket”, och då finns det inte plats för demokratins favoriserade verktyg: kompromissen. Förhåller man sig så till världen blir i stället varje meningsmotståndare en förrädare och varje avvikare ett främmande element. Då blir det fullt naturligt att i kör skandera ”Lock her up!” och ”Send her home!”.

Jimmie Åkesson talar gärna om ett blivande ”konservativt block”, och i synnerhet Kristdemokraterna anstränger sig för att ge honom hopp. En sådan ”ny” blockpolitik skulle ge Löfven rätt. Den skulle verkligen vara ”fördummande”. Den flyttar politikens fokus från ekonomin till emotionerna, ersätter reformer med ressentiment, ratar kompromisserna till förmån för kulturkriget.

Den gamla blockpolitiken, Socialdemokraterna kontra ”borgerligheten”, var däremot en egentligen inte alls så dum modell för att tydliggöra relevanta samhällsfrågor, frågor man kan förhandla om, kompromissa kring: ekonomi, välfärdssystem, infrastruktur. Det är betydligt svårare att kompromissa på den nya blockpolitikens slagfält. Hur förhandlar man om känslor, fantasier, ”identiteter”?

Och hur förklarar man för Ebba Busch Thor att den kompromissberedskap januariavtalet är en manifestation av kan förstås som ett uttryck för de ”svenska värderingar” hon annars gärna månar om? Jag hämtar stöd för den karaktäristiken i Per T Ohlssons standarverk ”Svensk politik” med dess fina Bramstorp-citat: ”Kompromissen har fördelen att vara en god kompromiss.”