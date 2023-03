Ledare: Sverigedemokraterna väljer och vrakar bland frihetens principer

Sverigedemokraternas senaste antiliberala tilltag är ett förslag om nationellt förbud mot muslimska böneutrop.

2021 lämnade partiet in en motion i ämnet. Då löd motiveringen att Sverige saknar en traditionell koppling till islam. Detta till skillnad från kyrkklockornas ringningar, som partiet menade är ”en naturlig och kulturhistoriskt grundad del av ljudbilden i Sverige”.

Det sverigedemokratiska resonemanget är fel i flera led.

Religionsfriheten gäller inte bara sådant som är traditionellt svenskt. Själva poängen med friheten är att den ska skydda olika religiösa uttryck – även de som avviker från de traditionella.

SD:s riksdagsledamot Nima Gholam Ali Pour skriver på Twitter: ”Vi har religionsfrihet. Men islam är en främmande religion.”

Men det är just för att islam utövas av en minoritet i Sverige som religionen behöver skyddas. Genom att sätta ett villkor på religionsfriheten – ”den måste vara traditionell” – gör SD friheten meningslös.

Sverigedemokraterna är notoriskt principlösa i frihetsfrågor. Tidigare i år snurrade SD-toppen Richard Jomshof in sig i ett lika bristfälligt resonemang som Ali Pour.

Som gäst i Aktuellt menade Jomshof att det måste vara tillåtet att bränna Koranen. ”Man får häda och man får kränka. Det är en del av åsikts- och yttrandefriheten”, förklarade han.

Sverigedemokraternas principlöshet i frihetsfrågor är inte ett ideologiskt missförstånd, utan en egenskap som definierar partiet.

Däremot, fortsatte Jomshof, borde det vara förbjudet att bränna den svenska flaggan. Flaggan ”förenar oss alla” och borde därför ”stå över allt annat”. Den åsikts- och yttrandefrihet som Jomshof lutat sig mot i frågan om att bränna Koranen var som bortblåst.

Ingen borde vara förvånad. Sverigedemokraternas principlöshet i frihetsfrågor är inte ett ideologiskt missförstånd, utan en egenskap som definierar partiet. Frihet är helt enkelt inte ett grundläggande kärnvärde för SD. De vill ha friheten när den skyddar dem – men inte när den skyddar andra.

I liberala samhällen bär frihetens principer sin höga ställning för att de gäller alla på lika villkor. Friheten separerar inte människor, utan förenar dem under lagens skyddande hand.

SD:s förhållningssätt är dessutom historielöst.

Just religionsfriheten lyste länge med sin frånvaro i Sverige. Traditionellt, för att tala Sverigedemokraternas språk, var religionsfriheten ett ”främmande” inslag i den svenska kulturen.

Under 1800-talets andra hälft samlades svenskar i hemlighet för att be och predika enligt förbjudna kristna läror. Statens religiösa förtryck var en av de drivande krafterna bakom den stora utvandringen: svenskar sökte sig till USA för att få utöva sin religion under skydd av religionsfriheten.

Lagen som skyddar alla religioner i Sverige stiftades först 1951. Religionsfriheten gjorde då tryckfriheten, demonstrationsfriheten och andra liberala friheter sällskap – ett paket av friheter som i dag är en självklar del av svensk kultur.

När Sverigedemokraterna angriper religionsfriheten är det inte bara islam som riskerar att förlora sitt skydd från lagen. Hotet är riktat mot hela den öppna och toleranta svenska kulturen.