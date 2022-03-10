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En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-03-10 10:17

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ledare/translated-article-doroghiie-russkiie-druz-ia-i-sosiedi/

LEDARE

Ledare: Translated article: Дорогие русские друзья и соседи

St Petersburg, 2022.
St Petersburg, 2022. Foto: Valentin Yegorshin/TASS

Такие слова, как «русофобия» - из словаря Владимира Путина.

Мы не боимся русских, вы нам не враги.

Мы стоим за суверенитет и демократию в Украине, но поддерживаем и вас.

Путин угрожает и нашей, и вашей свободе.

Detta är en text publicerad på Dagens Nyheters ledarsidor. Ledarredaktionens politiska hållning är oberoende liberal.

Передовица Dagens Nyheter от 10 марта 2022 года публикуется по-шведски и по-русски.

В эти черные дни всплывает слово «русофобия». Говорят, что Запад враждебен России и русскому народу. Это совершенно не так.

Мы, шведы, после многовековой вражды и многочисленных войн, уже более двухсот лет живем в мире с Россией. Русские влюбляются в нас, живут в Швеции; шведы находят свою жизнь в России. Совсем недавно мы торговали друг с другом, соревновались в трудных хоккейных матчах (часто с не очень удачным для нас результатом), вели живой и богатый диалог в области культуры. Всего несколько лет назад прекрасный российский фильм «Левиафан» получил высшую кинонаграду Швеции. Шведы вдохновляются глубокой русской интеллектуальной традицией, такими писателями, как Достоевский и Толстой, а дети в России обожают «Карлсона, который живет на крыше» Астрид Линдгрен.

Обвинение в «русофобии» печально и ошибочно. Почему мы должны не любить хорошего соседа?

Наоборот, мы очень сочувствуем русскому народу, его судьбе под тиранией Владимира Путина. Это он и никто другой душит демократию в России, скрывает от вас факты, подавляет критику, закрывает ваши независимые СМИ, бросает в тюрьмы диссидентов.

Это Владимир Путин напал на Украину.

И мы видим. Мы видим, как мужественные украинцы отражают эту атаку с решимостью, которая шокировала Путина, совершающего все более серьезные военные преступления. Мы видим, как плохо экипированных юных русских солдат – просто детей – перебрасывают через границу и пичкают враньем о том, что вторжение в Украину – «учения».

И мы видим проявления мужества в России. Мы видим, как тысячи россиян выходят на улицы, крича от отчаянья и ненависти к путинской агрессии. Мы видим, как президент отдает приказы арестовывать, сажать, затыкать рты демонстрантам.

Страна за страной выступают сейчас в поддержку Украины. Это не угроза России. Это защита человеческой свободы. Чтобы каждый мужчина, каждая женщина – и в Украине, и в России – с помощью инструментов демократии могли управлять судьбой своей страны.

Говорить о «русофобии» - это говорить языком Путина. Президент хочет посеять рознь меж людьми и нациями по той же причине, по какой он напал на братский народ Украины – чтобы сохранить свою неправедную власть.

Мы не желаем вражды с Россией. Мы хотим, чтобы закончилась эпоха Путина. Тогда мы сможем вернуться к нормальному положению дел. Мы сможем вновь наслаждаться дружественным соседством, поездками, торговлей, культурным обменом и любовью. Как две свободные страны, управляемые не деспотами, но свободными народами.

Översättning: Dmitri Plax

Text

DN:s ledarredaktion

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