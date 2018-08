Folkfiende. President Donald Trump använde termen för att beskriva de amerikanska medierna första gången någon månad efter att han tagit plats i Vita huset. Under sommaren har han upprepat det igen och igen.

Smaka på uttrycket: "the enemy of the people". Det är naturligtvis inte Trumps innovation. Robespierre använde det under franska revolutionen för att beskriva dem som förtjänade giljotinen. Nu för tiden är formuleringen starkast förknippad med kommunismen – med Lenin och Stalin. Folkfienden skickades till Gulag.

Utfall mot medierna har utgjort en del av Trumps politiska strategi ända sedan han lanserade sin valkampanj för tre år sedan. Men efter att han blev president har tonen blivit råare – medierna har gått från att vara "fejk" till att bli en "fiende".

Dessutom har presidenten flera gånger försökt straffa enskilda journalister och medieorganisationer som rapporterat kritiskt. CNN har kanske oftast hamnat i skottgluggen. Flera av tv-kanalens medarbetare har stängts ute från presskonferenser, eller nekats att ställa frågor, efter att de förargat Trump.

Attackerna är fullständigt hårresande. Det är fortfarande, efter ett och ett halvt år med Trump i Vita huset, svårt att ta in att den person som ska vara den fria världens ledare uttrycker och beter sig som han.

Publiceringarna utgör en sober och viktig påminnelse om den starka kopplingen mellan fria medier och ett fritt samhälle.

På torsdagen protesterade fler än 300 amerikanska tidningar mot presidentens utfall. Boston Globe hade tagit initiativ till aktionen, som innebar att ledarsidor från kust till kust markerade pressfrihetens betydelse för demokratin.

Pressfrihet är nödvändig för att – som Arizona Republic formulerar det i sin ledare – "du ska veta mer än vad staten är villig att berätta för dig". Det handlar om ansvarsutkrävande och om att makthavarna har sin position till låns av folket i en representativ demokrati. Medborgarna måste ha den information som krävs för att ställa makten till svars.

Men pressfrihet är oundgänglig för en fungerande demokrati av fler skäl. Inte minst för att etablera grundläggande fakta. Utan sådana går det inte att skapa en gemensam förståelse av verkligheten, samt de problem och konflikter som karaktäriserar den. Hur ska man i så fall kunna ha ett fungerande demokratiskt samtal?

USA:s fria medier kommer att överleva Trumps tid i Vita huset. Författningens första tillägg och maktdelningen innebär att presidenten inte kan hindra pressen att berätta mer för folket än vad han skulle vilja.

Ändå har han redan orsakat enorm skada. Häromdagen slog Trumps advokat Rudy Giuliani fast att fakta nuförtiden är "i betraktarens öga". Det är en syn som fått fäste bland presidentens anhängare.

Vad kan då amerikanska medier göra för att svara på Vita husets attacker på dem själva och på sanningen?

De måste fortsätta att protestera och understryka hur groteska de är. Men framför allt, som Martin Baron – chefredaktör för Washington Post, som inte deltog i torsdagens aktion – har påpekat är det framför allt en sak medierna ska göra: sitt jobb.

För i slutändan har Giuliani och Trump fel. Sanningen ligger inte i betraktarens öga. Folk ser när kejsaren saknar kläder. Vågar någon bara höja rösten, instämmer snart allt fler i ropen om att han är naken.