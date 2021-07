Ledare: Utan cement kan Sverige bara bygga luftslott

Nyheten att Sveriges överlägset största cementproducent, Cementa, inte fick förnyat tillstånd att bryta kalk på Gotland slog ner som en bomb. Företaget producerar runt tre fjärdedelar av all cement som används i landet. Kalkbrytningen i Slite har pågått i över 100 år. Men på grund av en dom i Mark- och miljööverdomstolen kan det nu vara slut med det.

Domstolen ansåg att den miljökonsekvensbeskrivning bolaget lämnat in var otillräcklig och därför inte kunde ligga till grund för ett beslut. Det gjorde att hela ansökan avvisades utan att ens prövas i sak. Som en direkt följd står bolaget nu utan tillstånd att fortsätta bryta kalk efter den sista oktober. I så fall ser Cementa ingen möjlighet att fortsätta sin verksamhet.

Hanteringen av fallet väcker flera frågor. Den första är förstås vad som ska hända om Cementa faktiskt tvingas stänga (ärendet kommer att överklagas till Högsta domstolen). Fabriken i Slite tillverkar 2,3 miljoner ton cement varje år. Utan cement kan man inte göra betong. Och utan betong är det förbenat svårt att bygga. För byggbranschen blir det nu en enorm utmaning att producera de bostäder och infrastrukturprojekt som samhället behöver.

Den andra är hur en så viktig process kan präglas av så stor osäkerhet. Bolaget skickade in sin ansökan redan 2017. Så sent som i april i år kom beskedet från mark- och miljödomstolen att Cementa kunde fortsätta sin verksamhet som vanligt. Då menade man att bolagets ”omfattande utredningar och undersökningar” visade på en tillåten miljöpåverkan. Sedan, mitt under semestern och med mindre än fyra månader kvar tills det gamla tillståndet löper ut, kom motsatt besked.

Att beslut kan överklagas och ändras är inte konstigt i sig. Men om en verksamhet bedrivits i över hundra år och en ansökan om att få fortsätta verksamheten lämnas in flera år i förväg – nog borde ärendet kunnat hanteras bättre. Cementa är inte heller ett unikt fall, många som vill driva gruvor i Sverige stöter på samma problem. Regeringen har bland annat kritiserats av LO för dessa långa och krångliga ansökningsprocesser.

En tredje aspekt är av mer övergripande natur. Vill vi alls ha denna sorts anläggningar, gruvor och dagbrott, i Sverige? Det är svårt att komma runt att sådana verksamheter förfular sin närmiljö rejält. Varje gång en ny anläggning ska öppnas måste orörd skog skövlas och stora sår i jordskorpan öppnas. Tung industri medför ofrånkomligen olika typer av utsläpp och miljöpåverkan.

Samtidigt är det svårt att komma ifrån att vi väldigt gärna vill använda råvarorna. Vi behöver cement och stål för att bygga. Vi vill ha guld, koppar och zink. Då bör vi själva också vara beredda att utvinna dem på svenskt territorium.

Dessutom är Sverige ett miljömässigt föregångsland i många avseenden, vilket gör att det ofta är bättre för miljön att utvinna råvaror här än i andra länder. I den svenska berggrunden finns många sällsynta jordartsmetaller som behövs för att tillverka exempelvis batterier. 2019 kom 85 procent av dessa metaller från diktaturen Kina. För världen vore det bättre om en större andel kom från Sverige.

Cementfabriken i Slite, som står för 3 procent av Sveriges utsläpp av koldioxid, hade påbörjat ett miljardprojekt för att bli klimatneutral 2030. SSAB, LKAB och Vattenfall inledde för fem år sedan arbetet med att tillverka fossilfritt stål. Den största miljöinsats Sverige kan göra är att utveckla dessa verksamheter och exportera, både kunskap och produkter, till resten av världen.

Storskalig utvinning av råvaror kommer att sätta avtryck på närmiljön. Men det är ett argument för utveckling, inte avveckling. I alla fall så länge vi vill fortsätta bygga.