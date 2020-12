Ledare: Vaccinet måste även ut till byar i fattiga delar av världen

Sverige, liksom många andra välfärdsländer, är fullt fokuserat på att kunna vaccinera så många medborgare som möjligt mot covid-19 så snabbt som möjligt. De mest sköra ska, som sig bör, få sina sprutor först. På söndag går startskottet på svenska äldreboenden.

Vi har resurser att teckna avtal och betala för vaccin till hela befolkningen. Men hur ser det ut i utvecklingsländerna? När kommer även människor i fattigare delar av världen att få ett skydd?

Vaccin är bland de kraftfullaste vapen människan tagit fram för att bekämpa farsoter. Det har minskat lidande och höjt medellivslängden. Det är ingen slump att aktörer som Bill och Melinda Gates har storsatsat på vaccinationsprogram för att förbättra folkhälsan globalt. Deras stiftelse har i denna anda satsat nära 20 miljarder kronor på att bland annat utveckla, tillverka och distribuera ett vaccin mot coronaviruset.

Under 2020 har ett sextiotal vaccinkandidater prövats kliniskt mot covid-19. Pfizer/Biontechs substans godkändes först av de flesta västländer och Modernas får användas i USA och Kanada. Nordamerika och Storbritannien började vaccinera under december och EU följer efter i stor skala under januari.

Pfizer planerar att tillverka 1,3 miljarder doser under 2021, men de behöver förvaras i 70 minusgrader. Det innebär att det blir mycket svårt att använda i avlägsna byar i fattiga länder.

AstraZeneca har tillsammans med Oxforduniversitetet tagit fram ett vaccin som bara kräver vanliga kylar, men det är ännu inte godkänt. Att vaccinet ska kunna användas även på landsbygden i Afrika och Asien var ett av EU:s krav för att vara med och medfinansiera utvecklingen av vaccinet.

AstraZeneca har dessutom lovat att sälja vaccinet utan vinstmarginal för mellan 2 och 4 dollar per dos under resten av pandemin.

AstraZeneca uppger att företaget kan producera tre miljarder doser och är ensamma om att ha ett avtal med samarbetsorganet Covax, som de flesta låg- och medelinkomstländer förlitar sig på för att få tillgång till vaccin. Läkemedelsbolaget har också tecknat ett avtal om att, i samarbete med med Seruminstitutet i Indien, tillverka en miljard doser till dessa länder. AstraZeneca har dessutom lovat att sälja vaccinet utan vinstmarginal för mellan 2 och 4 dollar per dos under resten av pandemin.

Ändå kommer det att saknas ett stort antal doser – inte minst för att täcka behovet i folkrika och fattigare delar av världen. Det bor 7,8 miljarder människor på jorden och de tre läkemedelsföretagen räknar med att kunna leverera totalt 5,3 miljarder doser under nästa år. Det beräknas räcka till omkring 3 miljarder personer, eftersom de flesta vacciner behöver injiceras två gånger.

Rika länder får därför inte lägga beslag på en för stor andel av vaccindoserna. Men EU har tillsammans med fem andra höginkomstländer redan tingat halva nästa års vaccinranson. Här bor 13 procent av världens invånare. Många människor i fattigare länder kan få vänta ända till 2024.

Att vaccinera tillräckligt många för att uppnå immunitet över hela jorden kräver även mycket tid och resurser. EU har samlat ihop 16 miljarder euro inom ramen för initiativet ”Coronavirus Global Response” för att vaccinet ska komma alla till del. Enskilda länder borde också lägga biståndspengar på pandemibekämpningen.

Men inte bara nationer och filantroper i väst har ett moraliskt ansvar att se till att människor i fattigare regioner vaccineras. Förmögna gulfstater borde till exempel bidra till att människor i misskötta grannstater i Centralasien får en spruta. Ytterst har varje regering en skyldighet att tillhandahålla vaccin till den egna befolkningen.

Mottot ”en för alla, alla för en” gäller i allra högsta grad nu.

Mottot ”en för alla, alla för en” gäller i allra högsta grad nu. Att vaccinera sig handlar både om att skydda sig själv mot svår sjukdom och om att rädda andra från att dö. Egenintresse och solidaritet vävs samman. För så länge inte alla är säkra är ingen säker. Annars blir det omöjligt att avsluta pandemin och återgå till en vardag då vi återigen reser, umgås och sjunger julvisor tillsammans.