Ledare: Vaccinpassen var en bra idé – tills omikron kom

Under januari har såväl kungaparet som kronprinsessparet testats positivt för corona. Alla fyra ska vara vaccinerade och ha haft lindriga symtom, vilket tycks typiskt för omikron. Det kan även ha förvandlat årets första partiledardebatt till ett superspridarevent efter att både Annie Lööf (C) och Per Bolund (MP) fått covid-19.

Virusvarianten är enligt flera studier väldigt smittsam och vaccinerna gör underverk genom att ge ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död. De ovaccinerade har minst tio gånger så stor risk att behöva skrivas in på sjukhus med covid-19 som de vaccinerade, enligt Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom.

Däremot är dagens vacciner sämre på att hindra smittspridningen av den nya mutationen. Det understryker vikten av att hålla avstånd, arbeta hemifrån om det fungerar, inte gå ut med symtom samt testa sig, så att man i minsta möjliga mån sprider smittan vidare.

Dessutom visar utvecklingen på vikten av munskydd i större folksamlingar, vilket enligt vissa studier uppskattas minska smittspridningen med mellan 20 och 40 procent. Här ligger Sverige i botten internationellt sett. Därför bör krav införas på munskydd i vissa miljöer, som affärer och kollektiv­trafik.

Vidare innebär omikrons beteende att vaccinpassen tyvärr börjar bli verkningslösa. Visserligen är det betydligt mindre risk för en vaccinerad att röra sig i ett större sammanhang än för en ovaccinerad, eftersom det är större sannolikhet att den ovaccinerade blir svårt sjuk. Samtidigt hindrar vaccinpass inte smittspridningen – vilket var avsikten när de sjösattes – eftersom vaccinerade både kan bli sjuka och sprida viruset.

Därmed har vaccinpass gått från att vara en rimlig åtgärd för att minska smittspridningen till att klart sämre fylla sin funktion. Dessutom har verktyget redan tjänat sitt syfte som en extra knuff för tidigare tveksamma att bege sig till en vaccinationsmottagning.

Även om vaccinen inte skyddar mot smitta och symtom hindrar de svår sjukdom och död.

Med det sagt kan många som har tagit ansvar och vaccinerat sig givetvis känna att de som avstår är osolidariska. Inte minst eftersom belastningen på sjukvården skulle vara betydligt mindre om de som inte tagit sina sprutor skulle göra det.

Men att en person utsätter sig själv för en högre risk är inget argument för att hen ska leva under särskilda villkor – så länge hen inte därmed, till exempel genom att belasta en vård som är på väg att kollapsa, utsätter andra för direkt fara.

Det beror på att huvudproblemet just nu inte är beläggningen på intensivvården. I stället är utmaningen att smittan är så omfattande att samhällsviktiga aktörer riskerar att bli sjuka samtidigt, vilket förändrar situationen.

För att sjukvården ska klara sitt uppdrag är det därför andra åtgärder som måste till. Dels har flera regioner beslutat om undantag från Folkhälsomyndighetens karantänsregler för att klara bemanningen. Dels måste samhället äntligen få testningen att fungera, så att folk snabbt får veta om de är sjuka och kan bryta smittkedjor.

Därutöver behöver fler ovaccinerade se till att få sina sprutor. Där är ett effektivt sätt att skicka hem kallelser till de berörda, vilket har ökat vaccinationsgraden i exempelvis Tjärna ängar i Borlänge.

