Ledare: Vad vi talar om när vi talar om Morgan Johansson

De senaste dagarna har präglats av debatten om den socialdemokratiska justitieministern Morgan Johansson.

Men också av polisens misslyckanden och tillkortakommanden, bland annat beroende på dålig organisation. Svenska Dagbladets granskning visar på en kår med enorma problem – inkompetens förenad med tystnadskultur.

En nyutkommen antologi från förlaget Studentlitteratur visar, för att travestera den japanska författaren Haruki Murakami, vad vi talar om när vi talar om Morgan Johansson.

”Det svenska tillståndet” består av bidrag från ett tjugotal kriminologer och andra forskare och ger en bred bild av den svenska brottsutvecklingen. En del fakta är väl kända. Andra mer oväntade.

Bokens redaktörer, Jerzy Sarnecki och Amir Rostami, drar en övergripande slutsats:

Sverige följer den internationella utvecklingen vad gäller våld och hot i och mot samhället. En stor faktor gör oss unika: skjutvapenvåldet bland de kriminella gängen.

Våldet i samhället har inte ökat under de senaste decennierna. Många allvarliga brott minskar. Det dödliga våldet generellt ligger på lägre nivå än på 1990-talet. Misshandel och rån tycks inte öka alls. Dödligt våld i nära relationer har minskat något under senare decennier. Forskningen stöder inte att det skulle ske fler våldtäkter i Sverige än i jämförbara länder.

Men det finns, som sagt, ett avgörande undantag.

Det är det svenska tillståndet – så ser vårt misslyckande ut

”Färre men värre”, skriver forskarna om utvecklingen av unga män lagförda för våldsbrott i Sverige. Dessa blir faktiskt färre över tid – men deras brott blir allt grövre.

Den stora ökningen av antalet fall av dödligt våld börjar omkring 2013. Denna ökning, skriver Jerzy Sarnecki, ”beror helt och hållet på att antalet mord med skjutvapen har ökat”. Och detta våld hänger förstås ihop med våldsamma uppgörelser inom kriminella gäng.

159 skjutningar, en per dag, har ägt rum i Sverige under 2022. Bara häromdagen kom uppgifter om att allt fler skjutningar sker i mindre städer som Kalmar, Eskilstuna och Örebro. ”Vi är sent ute och det här kommer att hålla på under lång tid”, sa rikspolischef Anders Thornberg till SVT.

Det är det svenska tillståndet. Så ser vårt misslyckande ut.

Forskarna lyfter också, om än flyktigt, en avgörande poäng i diskussionen om skjutvapenvåldet. Tidigare sades att allmänheten knappast hade något att frukta, att det rörde sig om interna uppgörelser och att det skulle till enormt olyckliga omständigheter om tredje man skulle drabbas. Men det stämmer inte.

De kriminella gängen terroriserar hela bostadsområden, utsätter företagare för utpressning och hot. De skrämmer människor från att vittna. Och de nästlar sig in i samhällets bärande institutioner.

”Det finns en stark koppling mellan skjutvapenvåldet och olika former av organiserad brottslighet”, slår forskarna fast. Nyligen berättade DN att fler än 150 medarbetare på Göteborgs kommunala förskolor uppger att de utsatts för hot eller våld under det senaste året. I fler än 70 fall har de anställda varit så rädda att de ändrat beslut eller förslag.

En tidigare uppmärksammad undersökning från Göteborg visade hur rädsla och tystnadskulturer gör att ”anställda blir verktyg, ofrivilligt eller frivilligt, för kriminella strukturer”.

Hela Sverige, vårt dagliga liv, vår välfärd, vår tillit, vår trygghet påverkas nu av kriminella gäng och släktbaserade nätverk. Och polisen lyckas för sällan stå emot.

Detta är vad vi talar om när vi talar om Morgan Johansson. Givetvis är han inte ensamt ansvarig – men han är ytterst ansvarig.