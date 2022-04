Ledare: Våldsbejakande islamism är fortfarande ett hot mot Sverige

Under andra halvan av 2010-talet gick en våg av terrordåd genom Europa. 2015 drabbades såväl satirtidningen Charlie Hebdo som Paris och Köpenhamn. 2016 exploderade det i Bryssel. Nice och Berlin utsattes för lastbilsattacker.

2017 var Storbritannien återkommande i fokus. I Sankt Petersburgs tunnelbana utfördes bombdåd. Och bara några dagar senare, den 7 april 2017, genomförde Rakhmat Akilov sin vansinnesfärd på Drottninggatan i Stockholm, dödade fem människor och skadade ännu fler.

Akilov, vars motiv ska ha varit att straffa Sverige för deltagande i den globala koalitionen mot IS, greps snabbt och dömdes till livstids fängelse samt utvisning, bland annat för terroristbrott. Enligt polisutredningen skedde åtminstone delar av radikaliseringen på nätet, där han tog del av IS propaganda. Och tiden före dådet, som planerades i flera månader, ska han ha dragits allt djupare in i våldsbejakande extremism och haft kontakt med IS-anhängare i utlandet.

En ensam gärningsman. Men ändå en del av ett sammanhang, som var långt ifrån okänt.

Så sent som några veckor före händelsen hade Säpo slagit fast att den våldsbejakande islamismen utgjorde det största terrorhotet mot Sverige. Att vid ett eventuellt attentat skulle gärningspersonen troligen vara en ensamagerande som är svårare att upptäcka än individer i existerande nätverk. Samt att IS hade uppmanat anhängare att snarare utföra attacker på hemmaplan än åka till det så kallade kalifatet.

Så ser verkligheten delvis ut även i dag. I sin senaste årsrapport, som publicerades i mars, skriver Säkerhetspolisen att hotet främst kommer från våldsbejakande islamism och våldsbejakande högerextremism.

Vidare söker sig allt fler till gemenskapen på digitala plattformar som blir mötesplatser för radikalisering, där det uppmanas till ideologiskt motiverad brottslighet. Utvecklingen märks framför allt inom våldsbejakande högerextremism – exempelvis var Anton Lundin Pettersson som utförde skolattentatet i Trollhättan en del av den miljön – men även inom våldsbejakande islamism.

Dessutom konstaterar Säpo ”att den breda extremismen växer”, att fler bedöms utgöra ett säkerhetshot och att antalet säkerhetshot med utvisningsbeslut ökar samtidigt som bara en liten andel verkställs. Många eftersom det finns verkställighetshinder, men i andra fall handlar det om att individer inte medverkar och om bristande samverkan från mottagande länder.

Här föreligger en parallell till Akilov, som skulle utvisas, även om han inte bedömdes vara en säkerhetsrisk.

Det finns således starka skäl att se över hur fler beslut ska kunna genomföras. Precis som att ta krafttag mot den organiserade brottsligheten, som många inom den våldsbejakande extremismen har kopplingar till.

Dessutom måste trafikhinder upp på alla platser som polisen och Stockholms stad har pekat ut som riskzoner för fordonsattacker. Inte för att terrordåd inte kan utföras på andra sätt. Inte heller för att vi i ett öppet och demokratiskt samhälle kommer kunna utplåna riskerna helt. Däremot kan vi varken strunta i den fysiska eller digitala miljön om vi ska minska dem.

