Valet ger britterna en chans att gå vidare

Ska man tro opinionsmätningarna kommer Boris Johnson att fortsätta som brittisk premiärminister efter torsdagens val. I genomsnitt ger de hans konservativa Toryparti 43 procent – och en ledning över Labour med 10 procentenheter. Enligt de flesta bedömare innebär de siffrorna att systemet med enmansvalkretsar genererar en betryggande majoritet i parlamentet.

I så fall är det brittiska utträdet ur EU ett faktum den 31 januari.

Det betyder inte att brexitcirkusen tar slut. Avtalet som ska styra Storbritanniens och EU:s långsiktiga relationer ska fortfarande förhandlas fram. Det ska vara klart den 31 december nästa år.

Om Boris Johnson håller vad han lovat så blir det ett tunt dokument. Trängd av Brysselhatarna i det egna partiet har han slagit fast att förhandlingsperioden inte ska förlängas och att britterna ska kunna skriva vilka handelsavtal de vill med tredje part. Tillträdet till den inre marknaden blir i så fall begränsat, det ekonomiska priset högt, samtidigt som en gräns uppstår på Irländska sjön. Det förenade kungariket skakas om.

Huruvida Johnson står fast vid sina vallöften är dock en annan fråga. Vinner han en tillräckligt stor majoritet kan han, liksom han gjorde med nordirländska DUP tidigare i höstas, köra över Torypartiets brexitextremister. Och antingen förlänga övergångsperioden eller snabbt ge efter för Bryssels krav om att behålla olika EU-regleringar, för att på så sätt försäkra sig om nära ekonomiska förbindelser över Engelska kanalen.

För en man vars enda egentliga övertygelse verkar vara att en kaka går att både äta och ha kvar finns det en viss logik i att genomföra en brexit in name only.

Missar Johnson sin majoritet är det trots, inte tack vare, Labourledaren och hans huvudlösa vänsterpolitik.

Får Boris Johnson den majoritet mätningarna ger honom blir det brittiska utträdet av. Exakt hur högt priset för det blir återstår att se.

Samtidigt ska man kanske inte sätta för stor tilltro till opinionsundersökningarna. 2017 gav de Theresa May ett övertag med 8 procentenheter. Hon vann med 2. Sjunker Torypartiets ledning till under 7 procentenheter är sannolikheten stor att Boris Johnson missar en egen majoritet.

I så fall blir regeringsbildningen en mardröm. Labour, Liberaldemokraterna och de skotska nationalisterna har i princip ingenting gemensamt. Med ett undantag – motståndet mot Boris Johnsons utträdesavtal. Förnekar väljarna Torypartiet en majoritet är det oklart hur de vill att landet ska styras, men det blir tydligt att de måste få säga sitt om brexit en gång till.

Antingen lär Labour behöva dumpa både sitt socialistiska program och sin partiledare för att få administrera en ny folkomröstning. Eller så får Torypartiet göra en liknande uppoffring.

Den brittiska demokratin har historiskt varit ett föredöme. Men det senaste året har Storbritannien gjort sig självt till åtlöje: Premiärministern har försökt runda parlamentet, de stora partierna har kastat ut sina mest pragmatiska och kompetenta politiker, den parlamentariska processen har helt gått i baklås. EU-utträdet har splittrat det brittiska samhället.

Torsdagens val kommer inte att göra slut på brexitvåndorna. För den som söker ljusglimtar finns ändå två. Väljarna kommer återigen att ha förkastat Jeremy Corbyns socialism. Missar Johnson sin majoritet är det trots, inte tack vare, Labourledaren och hans huvudlösa vänsterpolitik. Kanske kan det locka partiet till en återställare. Och efter ett år av blockeringar får britterna i alla fall en chans att gå vidare – med sitt utträde eller genom att ompröva det i en ny folkomröstning.