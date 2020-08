En nationell vårdkö är ett bra första steg

I dag står 115.064 personer i kö för operation eller annan specialiståtgärd på sjukhus, enligt officiell statistik från Sveriges kommuner och regioner. Den nationella vårdgarantin innebär att dessa patienter har lagstadgad rätt att få sin behandling inom 90 dagar.

Men mer än hälften av dem har väntat i mer än tre månader. Tidigare klarade regionerna av att ge denna typ av vård i tid i cirka 70 procent av fallen, men i juni var siffran 45 procent och det finns betydande regionala skillnader.

Operationskön är i praktiken förmodligen ännu längre, uppemot 185.000 personer, eftersom många inte söker vård i covidtider (DN 3/8).

Svensk sjukvård håller hög kvalitet, men lider sedan länge av vårdköer, överbeläggningar och platsbrist. Detta har blivit ännu mer märkbart när coronaviruset dragit fram. Sverige gick in i pandemin med betydligt färre disponibla vårdplatser jämfört med andra EU-länder och i OECD hade bara Chile och Mexiko färre sängar per 1.000 invånare. Tusentals vårdplatser har hållits stängda under senare år på grund av personalbrist.

Detta har fått stor betydelse då många platser på sjukhusen har reserverats för människor med svår covid-19. Andra patientgrupper får helt enkelt mindre plats. Att slimma antalet vårdplatser till ett minimum behöver alltså inte nödvändigtvis sänka kostnaderna: människor lider (DN 3/8) och avlider i köerna och vårdpersonalen slits ut.

Regionerna måste komma tillrätta med de undermåliga it- och journalsystemen i sjukvården.

För att behålla och helst öka produktiviteten i sjukvården behöver medarbetarna så goda arbetsvillkor som möjligt. Regionerna måste även komma tillrätta med de undermåliga it- och journalsystemen i sjukvården. Det är orimligt att personalen sinkas därför att de saknar elektroniska verktyg som är självklara inom andra branscher. Patientsäkerheten hotas också av att information är svåråtkomlig.

Sjukvården är inte heller jämlik i Sverige. I olika regioner får man vänta olika länge. Men det finns en god möjlighet att använda det fria vårdsökandet, både inom Sverige och EU. Patienter borde upplysas om denna rättighet och uppmuntras att leta sig utanför den egna regionen för att få sin behandling snabbare.

Sveriges läkarförbunds förslag om att nu skapa ett nationellt kösystem vore också en viktig åtgärd för att så effektivt som möjligt minska köerna (DN Debatt 11/7).

Pandemin ser också olika ut på olika håll vid olika tillfällen. Sker det ett coronavirusutbrott i en landsända är det viktigt att sjukvården i andra regioner kan avlasta genom att ta emot patienter därifrån.

Vissa patienter har ekonomiska möjligheter att betala för sin behandling, vilket några nu utnyttjar för att slippa vänta. Det finns även åtskilliga exempel under pandemin på att människor med engagerade och resursstarka anhöriga får en plats på sjukhus som de annars inte fått.

Men sjukvårdssystemet bygger på principen om att den som är i behov av behandling ska få det oavsett förmögenhet eller familjesituation.

På kort och medellång sikt behöver vårdskulden betas av. Fler behöver opereras och behandlas för att minska individuellt lidande och onödigt långa sjukskrivningar, som påverkar samhällsekonomin negativt.

Lite längre fram behöver regionerna avskaffas för att komma till rätta med systemfelen inom svensk sjukvård.