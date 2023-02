Ledare: Varför ska Finland nu plötsligt börja dansa efter Erdogans pipa?

I Helsingfors fanns egentligen ingen tvekan. Putins invasion av Ukraina ändrade allt. Säkerhet kräver i längden hårda garantier. Det går inte att ge den ryska ledarens fantasier om en intressesfär något syre. En process för att ansluta till Nato drogs raskt igång. Den svenska S-regeringen höll i stället först fast vid villfarelsen att nya medlemmar i försvarsalliansen skulle ”destabilisera läget”.

Finland gjorde sedan fotarbetet. President Sauli Niinistö och utrikesminister Pekka Haavisto reste runt och sonderade noggrant en ansökan bland Natomedlemmarna. När Magdalena Andersson väl bestämt sig för att följa efter låg fokus på att övertyga det egna partiet.

Det råder inga tvivel om vem som är storebror i den finsk-svenska Natoprocessen.

Det blev om möjligt ännu tydligare efter att Recep Tayyip Erdogan börjat bråka och Sverige, Finland och Turkiet slutit sin överenskommelse. Helsingfors har hållit en låg profil. Den svenska statsministern har i Ankara låtit sig bli del av den turkiske presidentens spektakel. Det egna regeringsunderlaget har bråkat.

Under vintern har Erdogan dessutom försökt slå i en kil mellan Sverige och Finland. Det är oss han har problem med. Vårt grannland är han beredd att släppa in, är budskapet.

I dagarna visade en opinionsundersökning att en majoritet av de finländska väljarna är intresserade av erbjudandet. Tidningen Iltalehti rapporterar att finländska politiker diskuterar saken. Det går i så fall att begripa. En trilskande lillebror är inte alltid rolig att vänta på.

Att de finländska beslutsfattarna förbereder sig för olika scenarier ligger dessutom i sakens natur. Så har de agerat genom hela processen – till skillnad från de svenska politikerna. Dåvarande utrikesminister Ann Linde har beskrivit det som att regeringen blev tagen på sängen av Erdogans blockad. Ulf Kristersson säger sig fortfarande inte ha någon plan B.

Ihop förvandlar de närmast innanhavet till försvarsalliansens eget. Det är viktigt för att försvara Baltikum. Men faktiskt också för Finlands säkerhet.

Men Helsingfors har hittills inte bara agerat strategiskt, utan också med is i magen. Finland har – till skillnad från Sverige – haft förmågan att ställa sig utanför Erdogans spel. Varför ändra på det nu?

Faktum är att det finns mycket goda skäl till att Nato håller ihop våra två ansökningar. Och till att det finns ett så starkt stöd bland medlemsländerna för finskt och svenskt inträde.

Att Finland och Sverige blir en del av försvarsalliansen gör också andra säkrare, genom de resurser vi bidrar med. Men framför allt på grund av geografin. Ett finskt respektive svenskt medlemskap stärker var för sig Natos förmåga att kontrollera Östersjön. Ihop förvandlar de närmast innanhavet till försvarsalliansens eget. Det är viktigt för att försvara Baltikum. Men faktiskt också för Finlands säkerhet.

I just det här fallet blir ett plus ett i praktiken tre.

I detta finns ett av huvudskälen till att Erdogan i längden inte kommer att tillåtas blockera vare sig Sveriges eller Finlands inträde. Vi gör alliansen säkrare. Tillsammans.

Just därför borde det också vara av begränsat intresse för Finland att kliva in före Sverige. Visst hägrar de hårda säkerhetsgarantier som ett medlemskap innebär. Men tunga Natoländer har ställt ut betydande försäkringar under ansökningsperioden. Och den krigsplanering som ska göras för Östersjöområdet kommer ändå inte kunna spikas förrän Sverige också är med.

Ingen vill heller att Erdogan uppmuntras att använda Nato för utpressning. Ingen förväntar sig att vi ska spela med i hans spel. För den svenska regeringen är det hög tid att sluta. Finland har inga skäl att börja.