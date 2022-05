Ledare: Vi kan vara på väg mot världssvält

Under det senaste året har enligt FN de globala matpriserna ökat med omkring en tredjedel, priset på konstgödsel med 50 procent och priset på olja med nästan två tredjedelar. Sammantaget är det ett recept på katastrof. Ett högre matpris skulle i sig kunna öka bönders vilja att producera mer, men när produktionspriset, genom konstgödsel och diesel till jordbruksmaskinerna, ökar ännu mer försvinner den drivkraften.

Ett tag såg det ut som om vi var på väg att utrota svält i världen, men från 2015 började den globala undernäringen åter att öka. Under pandemin nåddes nya tragiska nivåer när både fler människor i absoluta tal och en större andel av världens befolkning än tidigare gick hungriga. Just nu riskerar 250 miljoner människor akut svält, och antalet som inte kan vara säkra på att få mat för dagen har ökat från 440 miljoner till 1,6 miljard.

Långt innan kriget i Ukraina varnade forskare för sårbarheter i det globala livsmedelssystemet. Det komplexa ekonomiska nätverk som ser till att mat som produceras i vissa länder äts upp av konsumenter i andra har utvecklats på ett olyckligt sätt. Det har minskat den stöttålighet som den här sortens handel annars bidrar till.

Fyra stora företag kontrollerar exempelvis 90 procent av all spannmålshandel. Allt större ytor jordbruksmark ägnas åt rena monokulturer, där det på tusentals hektar enbart odlas majs, eller sojabönor, eller vete. Om vädret slår fel, och exempelvis blir för varmt under just den perioden när majskornen ska utvecklas, så riskerar enorma skördar att förstöras på en gång. Med mer diversifierad odling finns mycket större risktålighet.

Klimatförändringarna har redan dramatiskt ökat riskerna för bakslag i vädret. Bara i år har man på grund av väderproblematik haft betydligt mindre skördar än normalt i både Kina, Indien och USA.

Nu tillkommer dessutom kriget. Ryssland och Ukraina står tillsammans för närmare 30 procent av världens spannmålsexport och för 75 procent av exporten av solrosolja. Enskilda länder som Egypten, Turkiet och Libanon får mer än tre fjärdelar av sin spannmålsimport från just Ryssland och Ukraina.

Med sin berömt bördiga svarta jord producerar Ukraina ett vanligt år mat som kan mätta 400 miljoner människor, tiofalt den egna befolkningen. Just nu ligger dock miljontals ton vete i ukrainska silos och riskerar att ruttna eftersom Ryssland blockerar alla ukrainska hamnar mot Svarta havet. När vårskörden snart ska bärgas finns ingenstans att lagra den.

Här krävs en akut internationell insats för att häva blockaden så att världen kan få mat. Litauens utrikesminister Gabrielius Landsbergis har föreslagit sjöeskorter utan koppling till Nato, med bland annat deltagande från det specifikt drabbade Egypten, för att kunna skeppa i väg vetet. Andra förslag är att transportera med tåg eller lastbil, men spannmål tar så mycket plats att det blir praktiskt svårgenomförbart.

Vad som också krävs för att mota svälten är att länder låter bli att i panik över stundande matbrist införa exportstopp och andra handelshinder. När Indien nyligen gjorde det drabbades främst indiska bönder, då de nationella matpriserna sjönk under produktionskostnaden samtidigt som priserna på världens globala spannmålsbörser rusade.

För lösningen är inte att alla länder bör satsa på självförsörjning. Med klimatomställningarna kan vädret slå fel och hota skördar var som helst. Med uppbyggda, mångförgrenade handelskanaler kan man då som ersättning köpa mat från någon annan.

Om man omgärdas av handelshinder och inskränkande lagar blir det däremot som när Irland i mitten av 1800-talet drabbades av potatispest – skörden slog fel men i stället för att kunna ställa om och köpa andra varor drabbades irländarna av en av de värsta svältkatastroferna i modern tid. Ett viktigt skäl till att en miljon människor dog var Storbritanniens höga importtullar på spannmål.

Den globala livsmedelshandeln måste stärkas, bli mer varierad och få större marginaler. Att hindra handel över gränserna skulle däremot bara göra svälten värre.