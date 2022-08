Ledare: Vill vi stoppa gängen måste vi börja redan i mödravården

VAL 22

I veckan tillfrågades Moderaternas Johan Forssell av DN om hur partiet ville förebygga det dödliga skjutvapenvåldet. Han svarade att det viktigaste var att fängsla gängkriminella.

Det här är inte vad man vanligen menar med förebyggande arbete. Lyckligtvis har Moderaterna äntligen förstått att det inte heller räcker. Bara några dagar senare presenterade partiet nämligen ett ambitiöst program fullt med kloka förebyggande åtgärder. Här återfinns alltifrån fler hembesök från BVC i utsatta områden till stärkt barnpsykiatri och en satsning på barn- och ungdomsidrott i de områden där behoven är störst av en strukturerad och meningsfull fritid.

Två kända riskfaktorer för att barn ska hamna snett är psykisk ohälsa hos föräldrarna och våld i hemmet.

Den här sortens förslag är inte nya i debatten. I februari, i besvärlig uppmärksamhetskonkurrens med en krigisk Vladimir Putin, presenterade exempelvis Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd en handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskap. Den hade beställts av regeringen som en del i försöken att mota gängbrottsligheten, men gick obemärkt och okommenterad förbi. Begripligt, givet omständigheterna, men beklagligt.

Handlingsplanen innehåller nämligen både kartläggningar av vad som redan görs och förslag på hur vi ytterligare ska kunna stötta utsatta föräldrar. Två kända riskfaktorer för att barn ska hamna snett är exempelvis psykisk ohälsa hos föräldrarna och våld i hemmet. Alla nyblivna mammor ska i dag erbjudas samtal om sin psykiska situation och om eventuell utsatthet för våld.

Vid de här samtalen ska man erbjuda screening efter depressionssymtom. I vissa regioner erbjuds dock bara hälften av mammorna sådan screening. Eftersom depressiva symtom är dubbelt så vanliga hos invandrarmammor som hos infödda mammor riskerar den här bristen att bli direkt diskriminerande.

Rapporten konstaterar att det redan i dag på många håll finns olika sorters stöd, men att man sällan vare sig utvärderar stödet eller följer upp att det når ut till rätt personer, eftersom det betraktas som för svårt och för dyrt. Insatser för att nå ut till utsatta föräldrar är dessutom oftast kortsiktiga, så ungefär samtidigt som folk börjar känna till att hjälpen finns så tar pengarna slut.

Just hembesök via mödravård och BVC redan under graviditeten och sedan återkommande under bebisens första år har dock vetenskapligt stöd. Det både stärker språkutvecklingen, anknytningen mellan barn och föräldrar och barnets hälsa. En god relation till föräldrarna och ett bra språk är två viktiga skyddsfaktorer för att hindra barns normbrytande beteenden. 13 regioner har redan sådana projekt, men med stöd nu hela vägen från Moderaterna till Miljöpartiet borde det kunna implementeras överallt.

Den politiska enighet som är på väg att växa fram om vårdgaranti och mer resurser till BUP är extra välkommen.

Enligt experter på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) går det att se mycket tidigt vilka barn som är i riskzonen att utveckla beteenden som i sig riskerar att leda vidare till kriminalitet. Redan på förskolan märks vilka barn som är aggressiva och utåtagerande och som extra tydligt saknar impulskontroll.

Tyvärr kan detta enligt SBU snabbt bli självförstärkande, eftersom barnen lätt hamnar i konflikter med andra barn, med sina föräldrar och med förskolepersonalen. Genom konflikterna upplever de sig illa omtyckta och utestängda från gruppen. Då kan de börja odla en utanförskapsidentitet där trotsighet och vredesutbrott blir metoder för att få sin vilja fram.

Det finns en glasklar koppling mellan detta och barnens behov av psykiatrisk och neuropsykiatrisk hjälp. Därför är den politiska enighet som är på väg att växa fram om vårdgaranti och mer resurser till BUP extra välkommen. För även om gängmorden måste klaras upp och de ansvariga åtalas och dömas, så hjälper det inte mot en nyrekrytering som riskerar att börja redan i förskolan.