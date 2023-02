Ledare: Vill Xi ha fred bör han inte skicka vapen till Putin

Kina vill säkra freden i Ukraina.

För det syftet lanserade regimen i Peking på fredagen en tolv punkter lång plan för att få ett slut på kriget, som man är noga med att inte beteckna som ett krig.

Den slår fast att nationsgränser måste respekteras, att små länder har samma rättigheter som stora, att kärnvapenkrig inte bör utkämpas, och att ”dubbla måttstockar” försvårar möjligheterna att nå en överenskommelse genom dialog, gissningsvis i kinesisk regi.

Utspelet följer ett numera bekant mönster. Kommunistpartiet talar vackert om vikten av internationell rätt, FN-stadgan, nedrustning samt behovet av att skydda kvinnor och barn. ”Ett lands säkerhet kan inte uppnås på ett annat lands bekostnad”. En värld uppdelad mellan stormaktsblock måste undvikas. Stora länder bör inte använda sitt ekonomiska inflytande för politiska syften. Fler borde göra som Kina och arbeta för fred.

Samtidigt backar regimen upp Ryssland mycket resolut i praktiken. Vänpakten som Xi Jinping och Vladimir Putin slöt under OS i Peking förra vintern beredde väg för invasionen. Och Peking svarade blixtsnabbt på västs sanktioner genom att öka importen av rysk olja och mat. Handelsstatistik som Financial Times hänvisade till på fredagen visar att den totala ryska importen till Kina rusade med 43 procent under 2022. Exporten ökade med 13 procent. Den består delvis av halvledare som kan användas för att tillverka vapen.

Kina behöver sin handel för att fortsätta växa, det förutsätter en fungerande relation med väst där marknaderna finns.

Nu överväger Xi att växla upp stödet ytterligare. Enligt tyska Der Spiegel förhandlas om leveranser av 100 kinesiska kamikazedrönare, förmodligen i april. Amerikanska Wall Street Journal rapporterar att Vita huset kan vara på väg att offentliggöra underrättelser som bekräftar uppgifterna.

Det skulle ytterligare försämra den redan mycket spända relationen mellan Kina och väst. Kriget men också världspolitiken skulle gå in ett nytt och farligare skede.

Man kan diskutera vilka de kinesiska bevekelsegrunderna egentligen är. Xi har ett realpolitiskt intresse av att visa sig stark gentemot stormaktskonkurrenten USA. Då hjälper det att liera sig med den kärnvapenbestyckade grannen i norr. Regimerna i Peking och Moskva vilar dessutom på samma totalitära värdegrund, de för en gemensam ideologisk kamp mot liberalerna i väst.

Å andra sidan är Putins Ryssland ett land i förfall. Invånarna är 140 miljoner men den av korruption svårt härjade ekonomin är mindre än Nordens och inte ens en tiondel av USA:s. Kina behöver sin handel för att fortsätta växa, det förutsätter en fungerande relation med väst där marknaderna finns. Det förklarar också varför Xi spelar dubbelt och överväger att skicka vapen till Moskva i det tysta.

Fullföljer Kina leveranserna måste svaret från väst bli stenhårt, först och främst i form av ekonomiska sanktioner. En regim som beväpnar en invasionsmakt i smyg arbetar inte ”för fred”. Vill Xi göra allvar av de vackra orden i sin tolvpunktsplan bör han sluta stötta Putin ekonomiskt och införa sanktioner.