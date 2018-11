Strömmad serie: Bodyguard.

Radioprogram: P3 Dokumentär.

Läsupplevelse: Elena Ferrante.

Resa med kollektivtrafiken: Buss 76.

App: WhatsApp.

Utställning: Lars Tunbjörk på Fotografiska.

Litteratur: ”De oroliga” av Linn Ullmann.

Snabbmat: Sushi.

Föreställning: Mia Skäringer, ”Avig Maria – No more fucks to give”.

Träning: Löpning.

Naturupplevelse i närheten: Skärgården.

Karaktärsdanande övning: Löpning.

Spellista: Say Lou Lou.

Förströelse: Tv-serier.

Snacks: Chips.

Konstupplevelse: Vee Speers.

Snapchattare: Min dotter.

Snabbnjutning: Löjrom.

Adrenalinkick: Slalom.

Relationsboost: Skidåkning.

Dagdröm: Många

Hjärngympa: Diskutera politik med min 15-åriga son.

Doftupplevelse: Mina väninnor.

I stället för fika: Champagne.