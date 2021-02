Studio DN 16 februari: Småpratet gör dig gladare

Lyssna här:

Borde inte vår tid vara en bra tid för er som inte gillar småprat - under pandemin träffar man ingen alls, och hela vår sorgliga tid strävar efter att vi ska göra allt på nätet och slippa prata med någon alls. Så vad är problemet?

– Det stämmer, det är positivt för mig. Det är inget mingel, men däremot finns fortfarande gott om tillfällen för ännu jobbigare småprat. Ett tyst rum i ett zoom-möte är det värsta man kan råka ut för, eller ett telefonsamtal. Jag gillar inte att prata i telefon, men det måste jag göra extra mycket nu när jag inte kan träffa människor, så man kan ha nytta av att kunna småprata.

Du har läst en bok med olika tips för den som inte gillar småprat. En sak som författaren Nicolas Jacquemot föreslår är ögonkontakt. Varför det?

– Tycker man att det är riktigt jobbigt med småprat med främlingar kan man börja med att träna på ögonkontakt med personer man känner. Det är ändå ganska intimt att titta någon i ögonen, och ett första steg för en närmare kontakt. Ser man någon i ögonen blir det naturligt att man pratar med den personen.

Man ska alltså öva på personer man känner. Annars kan man tänka sig att man vill undvika just ögonkontakt om man vill slippa prata?

– Ja, jo. Och det kan bli en jobbig situation om man bara står stirrar någon i ögonen och inte säger något. Jag rekommenderar inte det.

Amerikaner brukar beskyllas för att vara ytliga med alla sina leenden och sina ”how are you” – som inte alls betyder att de bryr sig om hur man mår på riktigt. Jag har kommit att älska det där. Jag ser inte mötena som ytliga utan som korta. De måste inte alls vara meningslösa. Vad tänker du om det där?

– Jag håller med om det. Men amerikaner kan skrämma mig eftersom de är så bra på att småprata - de kommer där med hela sin charm och karisma. Jag kan känna mig som en gammal träbit som bara lyckas få fram korta stavelser, överrumplad av all värme som strömmar mot en. Jag gillar det samtidigt! Framför allt om man pratar med amerikanska ungdomar - jag kan knappt prata med min 17-åriga bror för han svarar enstavigt på tilltal, men med en 17-årig amerikan kan man känna sig som en totalt asocial person som inte lyckas uppbåda hälften av den kompetensen.

Ett annat tips är att ställa frågor. De flesta älskar att prata om sig själva, och man kan vältra över en del av ansvaret för hela samtalet. Kan du avslöja dina bästa frågor?

– Det är nog att hänga på något aktuellt - som något som personen man talar med själv tar upp. Då kan man nästan alltid ta för givet att det är något de vill prata om. Säger någon ”min mamma dog förra veckan” är det ett tydligt tecken på att de vill prata om det. Då brukar jag ställa frågor om det, trots att det i allmänhet kanske inte ses som något som man pratar om med någon man inte känner.

