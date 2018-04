Susanne Ljung: Knytblusen är smått genialisk

Idag, då #knytblus har exploderat på sociala medier som en hyllning till Svenska Akademiens före detta ständiga sekreterare Sara Danius, känns tiden då ordet ”knytblus” var förenat med förakt långt borta.

Tack och lov, måste man inflika. För det är ett plagg som kan kvala in till kategorin ”smått genialiskt” genom att både dölja och framhäva bäraren av blusen, på samma gång. Den gömmer huden, men ger personligheten svängrum. Den fungerar dessutom dag som kväll, vardag som fest. Året om.

Mer än så är svårt att begära av ett plagg, måste man nog säga.

Men under en tid betraktades denna rosettprydda blus som en sorts symbol för en kallhamrad karriärkvinna som armbågade sig fram i kontorshierarkin genom att – nästan – klä sig som en slipsprydd man.

Inte blev rosettblusens rykte bättre av att Storbritanniens mycket omstridda premiärminister Margaret Thatcher valde att under 1980-talet göra knytblusen till sitt signum. Mycket medvetet, dessutom.

För att försöka tilltala de som var misstänksamma mot att en kvinna kunde sköta jobbet såg hon till att slipa till sin stil på olika vis. Skådespelaren Laurence Olivier lärde henne att tala lägre och långsammare. Och med hjälp av det brittiska märket Aquascutum byttes hennes tantiga kråsblusar ut mot en ny garderob fylld med välskurna dräkter – och moderna mjuka knytblusar. I en tv-intervju från 1984 säger hon med eftertryck att det är ”terribly important” ha många olika sorters knytblusar.

Det tyckte kvinnor på kontor redan under det sena 1960-talet. Då började alltfler kunna avancera uppåt, få bättre jobb och högre lön. Men hur skulle man som kvinna klä sig för att smälta in i en manlig miljö, utan helt ge avkall på sin kvinnlighet?

Att knyta en rosett om halsen, istället för slips blev ett populärt svar. Det är med andra ord ingen tillfällighet att den framgångsrika reklamkvinnan Peggy Olsen i tv-serien ”Mad men” börjar bära dräkt med knytblus när hon avancerar i graderna.

Fenomenet undgick inte inflytelserika modeskapare, som vid ungefär samma tid började göra blusar med rosetter om halsen. Idén utvecklades och under 1970-talet kombinerade till exempel Yves Saint Laurent mjuka knytblusar med maskulint skurna kostymer. Kontrasten gav en dynamik som inte bara höjde modegraden på knytblusen – den började till och med betraktas som sexig.

Knytblusen blev snart överallt förekommande, vilket också ledde till en nedgång i fråga om trendighet. Den var länge iskall, när det gäller den saken.

Sedan dess har flera försök gjorts att hetta upp den. Här i Sverige har den svenska modeskaparen Carin Rodebjer länge skapat och hyllat knytblusen, liksom Anna Holtblad. Internationellt sett så small det till 2015 då det italienska märket Gucci, med den omsusade chefen Alessandro Michele i spetsen, satte mjuka och kulörta knytblusar på manliga modeller i långt hår. Då började den ny resa mot trendtoppen.

Särskilt många män hakade emellertid inte på. Men det kan vara värt att påpeka att knytblusen ursprungligen kommer just från herrmodet. Under 1600-talet bar kroatiska soldater till häst en variant av rosett kring halsen. Både deras sätt att strida och bära kläder imponerade på den franske kungen Ludvig XI. Han tog till sig idén med sidensjalarna de knutit kring halsen, satte liknande på sitt eget livgarde och – kravatten var här och knöts, mer eller mindre konstfullt och rosettlikt, runt mäns halsar i Europa ända in på 1800-talet. Tills slipsen slog igenom.