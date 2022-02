3

Anna Bey letar efter klänningen som Sarah Jessica Parker hade på sig när hon föll i sjön med Mr Big. Hon samlar på Sex and the city-saker. ”Jag var tonåring när det gick på tv. Det påverkade mig, fick mig att vilja leva glammigt, åka utomlands och köra lite Sex and the city själv.”

Foto: Anette Nantell