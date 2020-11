24 julölsfavoriter: Öl på beställning som gör väntan på julen godare

Ölerna 1-6.

1.

Juleljus NEIPA från Stigbergets Bryggeri

Göteborg, Västergötland • 45:90 kr • 44 cl • 6,8% • LS 34133

Neipa. December till trots – låt oss starta ljust! Här en humlebomb i New England-stil med massor av tropisk frukt som fångas upp av en krämig maltkropp.

2.

Kalla tider från Ängöl

Kalmar, Småland • 23:90 kr • 33 cl • 5,8% • LS 31988

Schwarzbier. En mörk och smakfull lager med hårt rostad malt som bjuder på både choklad- och lakritstoner samt touche av viol.

3.

Celebration lager christmas från Sibbarps Husbryggeri

Malmö, Skåne • 34:40 kr • 50 cl • 6% • LS 34113

Mörk lager. Gyllene bärnstensfärgat lageröl fyllt med torkade julfrukter som balanseras av en markerad beska. Trevlig flaskform.

4.

Slottets julöl från Halmstad Brygghus

Halmstad, Halland • 23:90 kr • 33 cl • 5,9% • LS 33321

Amber ale. En fusion mellan dansk och svensk julöl, som en hyllning till stadens historia. En gyllene ale med knäckig rondör och friska citrustoner.

5.

Julöl från Bustad Brewing

Lidköping, Västergötland • 29:90 kr • 33 cl • 7,5% • LS 34105

Dubbel. Kanderat socker och nygräddat bröd, fylligt och runt, med kryddig humle som ger ölet en bra balans.

6.

Eskilstuna Noël från Eskilstuna Ölkultur

Eskilstuna, Sörmland • 37:90 kr • 33 cl • 9% • LS 35211

Mörk ale. Av bryggeriets fyra julöl blev denna favoriten – en mörk, fyllig ale som elegant kryddats med pomerans, kryddnejlika och kryddpeppar.

Ölerna 7-12.

7.

Ekologisk vinterbajer från Rådanäs Bryggeri

Härryda, Västergötland • 24:90 kr • Eko • 33 cl • 5,8% • LS 32192

Mörk lager. Torkade frukter skymtas i brödig maltkropp som balanseras av en citrusfrisk, lätt beska. Välbalanserat och matvänligt.

8.

Keizerlijk wit från Snausarve Gårdsbryggeri

Havdhem, Gotland • 33:60 kr • 33 cl • 8% • LS 35278

Veteöl. Friskt, ljust och lätt. Ett synnerligen välbalanserat öl med pirriga gröna toner av koriander, citrus och peppar.

9.

Julöl från Bergslagens Brygghus

Smedjebacken, Dalarna • 34:90 kr • 33 cl • 7,6% • LS 35251

Mörk lager. Ett mörkt, kraftfullt öl med en försiktig sötma som balanseras av en apelsinfrisk humle­beska.

10.

The red slope imperial red ale från Remmarlöv Gårdsbryggeri

Eslöv, Skåne • 29:90 kr • 33 cl • 8,5% • LS 32162

Red ale. Knäck, sirapslimpa, nötter och russin – det här ölet ger ett helt godisbord. Liten sötma och rund, varm alkohol. Tänd brasan.

11.

Hemvändningen från Wättle Brygghus

Lerum, Västergötland • 29 kr • 33 cl • 5,2% • LS 35265

Brown ale. En riktigt mörk ale där rostningen framträder tydligt med choklad, kavring och kaffe – balanseras av örtig humle.

12.

Pomander ipa från Nya Carnegiebryggeriet

Stockholm, Uppland • 27:90 kr • 33 cl • 5% • LS 35253

Ipa. Halvvägs till jul är det dags för en piggare ipa igen – denna gång juligt kryddad med apelsin och pomeransskal. Härlig beska och friskt slut.

Ölerna 13-18.

13.

Enskede vinter från Gamla Enskede Bryggeri

Stockholm, Södermanland • 26:70 kr • Eko • 33 cl • 4,8% • LS 34102

Mörk lager. Lucia firas med en läskande lager, kryddad med apelsin och ingefära som fint smälter samman med den gyllene och samtidigt lite peppriga maltkroppen.

14.

Iskarlens ideala från Hönsinge Hantwerksbryggeri

Trelleborg, Skåne • 27:50 kr • 33 cl • 6% • LS 35223

Strong ale. Fylligt och runt med smaker av ljus sirap, kanderad apelsin och vörtbröd – till det en tydlig efterbeska och ett relativt torrt slut.

15.

Klackabackens jul från Klackabackens bryggeri

Kristianstad, Skåne • 26:90 kr • 33 cl • 6,2% • LS 35219

Brown ale. Rejält maltdrivet där knäck och vörtbröd elegant möts av en försiktig humlebeska – pigg kolsyra förenar. Slurp!

16.

Jaulöl från Barlingbo bryggeri

Visby, Gotland • 19:90 kr • 33 cl • 5,2% • LS 35246

Brown ale. Knäckigt och runt öl med plats för både choklad och dadlar, kryddig humle knyter ihop den lagom söta tomtesäcken.

17.

Waxholm winter warmer från Waxholms bryggeri

Vaxholm, Uppland • 29:90 kr • 33 cl • 6,3% • LS 31940

Strong ale. Vörtbröd, sirap, knäck och mörk choklad – den juliga och hårt rostade maltkroppen balanseras elegant med citruspigg humle och en försiktig sötma.

18.

Christmas ale från Electric Nurse

Härryda, Västergötland • 29:90 kr • 33 cl • 5,5% • LS 31627

Amber ale. Välbalanserad och välgjord ale med mycket stenfrukter, rund maltkropp och en lagom portion humlebeska.

Ölerna 19-24.

19.

Winter Ale från Poppels bryggeri

Partille, Västergötland • 24:90 kr • 33 cl • 6% • LS 35216

Engelsk ale. Börjat med julmaten? Bra! Tjuva då en köttbulle eller två till denna välbalanserade, maltdrivna öl med rund sötma och knäckigt avslut.

20.

Winter warmer från O/O Brewing

Göteborg, Västergötland • 40:90 kr • 33 cl • 8% • LS 35268

Strong ale. Rik, fruktig, kryddig, med en viss sötma och tydlig beska. En favorit att njuta till en salt bit ost.

21.

Xmas Override imperial stout från Nerdbrewing

Malmö, Skåne • 79:70 kr • 33 cl • 10,5% • LS 34132

Imperial stout. Som en chokladmilkshake med apelsintwist – rejält mörk, rund och mjuk. Att njuta i mindre klunkar ur större glas till paketrimmen.

22.

Santa Claes från Qvänum mat & malt

Kvänum, Västergötland • 39:90 kr • Eko • 50 cl • 5,9% • LS 32636

Mörk lager. Julmatsglada Santa Claes med knäckiga kaffetoner av hårt rostad malt. Pigg humlebeska ger ett torrt och gott avslut.

23.

Do not open until christmas från Akia Brygghus

Kungsbacka, Västergötland • 39:80 kr • 44 cl • 5,6% • LS 35226

Stout. Sött, mörkt och kryddigt – men är det dan före dan så är det! Smaka av godisbordet till några klunkar av denna lite sötare stout.

24.

Proper Christmas från Nyköping Brewing Co

Nyköping, Sörmland • 31:90 kr • 44 cl • 4,5% • LS 35249

Porter. Riktigt elegant porter med fina rostade toner av mörk choklad, till det en precis lagom näve humle vars beska håller sig snyggt i bakgrunden.