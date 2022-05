Alf Tumble: Allt fler får upp ögonen för vår svenska dryckesskatt

Läs mer: Åtta svenska viner du borde testa

Vinåret 2021 var toppen för svenska vinodlare. Till skillnad mot i Bourgogne, där upp till två tredjedelar av skörden gick förlorad på grund av frost, var vädret nästintill perfekt i södra Sverige. Det gynnade både volym och kvalitet.

Det behövs, då efterfrågan på svenska viner under pandemiåren varit större än tillgången. För äntligen har sommelierer och restauranger över hela landet fått upp ögonen för vår svenska dryckesskatt. Mest nischad är vinbaren och pionjären Swedish Wine Center i Malmö där nästan hälften av alla svenska producenter finns representerade.

Tills dess tänker i alla fall jag hålla mig framme och testa svenskt vin vid varje tillfälle som ges

På restaurang Sinti i Göteborg har de inhemska dryckerna letat sig in i en i övrigt mycket välsorterad internationell vinlista. I Stockholm serverar tvåstjärniga krogen Gastrologik ett nordiskt dryckespaket med fokus på svenskt vin, och på Fotografiskas restaurang är svensk dryck nästan lika självklar som hållbar grön mat.

Att svenskt vin slår igenom just nu beror på flera saker. Under de senaste åren har ytan på Sveriges samlade vingårdar ökat från 100 hektar till 150. Antalet kommersiella producenter har ökat och förra året startade en ny pådrivande producentförening, Sveriges Branschorganisation för Oenologi & Vitikultur, där Emma Serner från Långmyre vineri är ordförande. Syftet är att gemensamt lyfta den svenska vinnäringen och göra vinerna bättre. Av samma anledning har föreningen Svenskt vin konsulterat Madeleine Stenwreth, en av Sveriges tre personer som kan titulera sig ”Master of Wine”, för att regelbundet prova och utvärdera producenternas viner.

Det finns alltså goda förutsättningar för att vinlandet Sverige ska fortsätta utvecklas positivt. I väntan på att de nyplanterade vinrankorna ska växa upp och får vi hoppas att vädergudarna är med oss även 2022. Tills dess tänker i alla fall jag hålla mig framme och testa svenskt vin vid varje tillfälle som ges.

Fotnot: Vill du smaka på vad svenskt vin har att erbjuda? Missa i så fall inte den årliga vinfestivalen ”Smaka svenska viner” i slutet på juli på Skepparps vingård i Skåne.