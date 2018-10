Alla helgons blodiga mat

DN:s Amina Manzoor och Elin Peters står för de fem recepten, som är inspirerade av skräckfilmer. Filmtipsen kommer från Helena Lindblad och Nicholas Wennö.

Foto: Fredrik Funck

Blodig prinsesstårta, inspirerad av filmen ”Terror på Elm Street”. En tårta att drömma om. Men förhoppningsvis inte mardrömmar. Man kan köpa färdigt ätbart blod, men det är ganska kul att göra sitt eget. Och gott.

Foto: Fredrik Funck

Rosemarys mousse, inspirerad av filmen ”Rosemary’s baby”. Moussen blir luftig, men inte lika fast, när man gör den med sockerlag och rosmarinen ger en diskret men nästan lite mintig ton. Den är mycket mättande så om man inte vill att ens gäster ska hamna i mat-koma rekommenderas små portioner. Fast vill man få samma effekt som i filmen kanske det är bra om gästerna tuppar av?

Foto: Fredrik Funck

Bloody Carrie, inspirerad av filmen ”Carrie”. Mezcal tillverkas liksom tequila på agave, men är rökigare i smaken. Även chipotlepastan bidrar med rökighet och hetta. Vill du ha drinken ännu starkare kan du ta mer pasta, smaka dig fram. För att höja ”Bloody Carrie-känslan” kan du servera drinken lite slafsigt och låtsas att du tömt en hink blod över alltihop.

Foto: Fredrik Funck

Gremlinssmoothie, inspirerad av filmen ”Gremlins”. Att köra en gremlin i mixern är mer självförsvar än matlagning, och ingen vet säkert hur resultatet smakar. Men kanske smakar det så här, och det är ju bra i så fall. Importerade frysta hallon kan innehålla norovirus. Använd svenska frysta hallon, eller färska som du fryser ett par timmar.

Foto: Fredrik Funck

Glasstårta à la ”Babadook”, inspirerad av filmen ”The Babadook”. Skrämmande god tårta för den som har ont om tid. Den som har gott om tid kan så klart göra allt från grunden men om det går som i ”The Babadook” får man ändå inte smaka tårtan, och då har man ju jobbat i onödan. Hungrig på mer? Förrätt: Ett tänkbart förspel till huvudrätten är ärtsoppa. Ett av skräckfilmshistoriens mest minnesvärda recept hämtas från “Exorcisten” där den demonridna Regan kaskadkräks ärtsoppa på Fader Karras. De som vill vara trogna originalreceptet bör använda Andersen’s ärtsoppa blandat med havremjöl – och inte Campbells som enligt filmskaparna inte alls ger samma färgstarka effekt. För de mer kräsmagade är en “När lammen tystnar”-middag ett alternativ. Och då är det inte lamm som gäller om man vill följa i Hannibal Lecters fotspår (vilket vi i och för sig inte rekommenderar) – utan lever. “I ate his liver with some fava beans and a nice chianti” lyder en berömd fras i filmen. Men den rättrogne ska inte dricka chianti. I Thomas Harris bok, som ligger till grund för filmen, föredrar doktorn nämligen en amarone – vilket enligt många vinkännare är ett betydligt bättre val till rätten.

