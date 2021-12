Bästa dryckerna till glöggkalas och luciafirande

Marcel Deiss Gewurztraminer, A Tribute to Grace Grenache och David & Nadia Pinotage.

3 x vin till julbordet

Marcel Deiss Gewurztraminer 2018

Frankrike, Alsace • 199 kr • 75 cl • 14 % • TS 95675 • 87/100

5. Vitt. Precis som koriander kan druvan gewurztraminer vara en vattendelare. Den rosenparfyrmerade käftsmällen till druva ger dock upphov till viner som gifter sig fint med flera av smakerna på det klassiska svenska julbordet. Särskilt de sötsyrliga och feta rätterna som sill, gravad lax med hovmästarsås och patéer. Marcel Deiss jobbar biodynamiskt. Släpps 10 december.

A Tribute to Grace Grenache 2020

USA, Santa Barbara • 199 kr • 75 cl • 14 % • TS 92689 • 88/100

5. Rött. När julbordet närmar sig det småvarma brukar det vara trevligt att gå över till rött vin. Här gäller det att inte ta i för mycket, tvärtom är det lätta, dansanta viner med läskande frukt som passar bäst. Hyllningen till vinmakarens mormor Grace doftar mogna jordgubbar, kanel och örter. Kyl gärna gärna en timme i kylskåpet innan servering.

David & Nadia Pinotage 2020

Sydafrika, Swartland • 169 kr • 75 cl • 13 % • TS 90240 • 86/100

5. Rött. Som alternativ till vin på pinot noir, grenache eller gamay kan även pinotage fungera. I alla fall om den som här görs med varsam hand, tidig skörd och försiktig extraktion. Ett lysande exempel på hur nyanserade och eleganta viner från Sydafrikas paraddruva kan bete sig i rätt vinmakarhänder. Visst fanns det några revbensspjäll kvar?

Ember Glögg, Winter Negroni och Glögg di Rosso.

3 x glöggtolkningar

Brännland Iscider Ember Glögg

Sverige • 189 kr • 50 cl • 12 % • TS 94300 • 90/100

5. I år är det dags för Brännland, känd för sina högkvalitativa isciderprodukter, att ge sig in i glöggmatchen. I grunden en blandning av ståltanks- och ekfatslagrad iscider, kompletterad med ett äppeldestillat från Tevsjö destilleri. Därefter julkompatibel kryddning som ger sken av bergamott och kryddnejlika bakom den dominanta äppelkaramellen. Friskt vågat!

Stockholms bränneri Winter Negroni

Sverige • 192 kr • 50 cl • 22 % • BS 87404 • 89/100

5. Varför inte byta ut glöggen mot en säsongsanpassad negroni? Förra årets succé är tillbaka. Precis som namnet antyder har den färdigblandade gincocktailen här smaksatts med klassiska kryddor. Elegant och lyxigt. Körsbär, svarta vinbär, muskot och amaro. Dricks allra bäst i en stor kupa med en nästan lika stor isbit och en bit apelsinzest.

Glögg di Rosso

Italien, Piemonte • 199 kr • 75 cl • 14,5 % BS • 54213 • 85/100

4. I norra Italien hittar vi två varianter som påminner om vår glögg: vin brulé och barolo chinato. Med dessa som smakmässig målbild har importören Pompette tillverkat en vinglögg på druvan barbera som förstärkts, sötats och kryddats med julkryddor. Resultatet liknar glögg men är både stramare och mer bittert. Lite mer Italien helt enkelt. Släpps 1 december och säljs i kolli om tre flaskor.

Château Suduiraut, Cossart Gordon Boal Colheita och Hopple.

Sött, starkt och alkoholfritt

Château Suduiraut 2002

Frankrike, Sauternes • 599 kr • 75 cl • SB 3004 • 93/100

5. Sauternes. Ett stående Lucia-vin-fynd som fortfarande finns på flesta Systembolag i hela landet är Château Suduiraut. Även om priset gått upp en del rimmar det fortfarande mycket väl med både kvalitet och nitton års lagring. Perfekt drickmogen med saffran och torkade fruktaromer som välkomnar russin i lussebullen. Kolla även in andravinet Castelnau de Suduiraut.

Cossart Gordon Boal Colheita 2010

Portugal, Madeira • 299 kr • 50 cl • 19 % • SB 8421 • SB 88/100

4. Madeira. Av alla smått utrotningshotade starkviner slår jag gärna ett extra slag för madeira. Mest för vinets gastronomiska kvaliteter och förmåga till smakmässiga bråddjup med ökad ålder. Här har vi en elvaåring av det sötare slaget. Nötter, apelsin, sockerlag och torkad frukt. Gör sig allra bäst på egen hand som komplext julgodis i favoritfåtöljen.

Hopple Alkoholfri

Sverige • 28 kr • 25 cl • 0 % • SB 11902 • 85/100

5. Äppelmust. Fenomenalt användbar must som smaksatts med rejäla mängder av humle. Smakkombinationen av äppelsötma och bitterljuv humle är perfekt balanserad. En dryck som passar mycket bra till den första halvan av julbordet eller som törstsläckare efter timmar i pulkabacken.

”Trettio vinkällare”, ”We don’t want any crap in our wine” och ”Vin från A till Ö”

3 x vinböcker

”Trettio vinkällare”

Av Johan Magnusson (Millhouse förlag)

Med största sannolikhet den mest kompletta boken som skrivits om vinlagring. Dessutom får vi hälsa på i trettio privata vinkällare som lär inspirera både samlaren och den händige. Magnussons gedigna erfarenhet och viljan att föra fram det magiska i vinvärlden skiner igenom mellan varje rad. Klockren julklapp till partnern som planerar att bygga om garderoben.

”We don’t want any crap in our wine – The women behind the bottle”

Av Camilla Gjerde (Now What Publishing)

Författaren och sommelieren Camilla Gjerde har träffat och intervjuat nio kvinnliga vinmakare som tillverkar naturvin. De jobbar alla småskaligt och hantverksmässigt, antingen ekologiskt eller biodynamiskt. Porträtten är både personliga och djupgående. Vi får en inblick hur oglamoröst livet som vinbonde kan vara, vad som driver dem och hur de blir bemötta i en mansdominerad bransch.

”Vin från A till Ö”

Av Frida Lund (Mondial)

Mat- och vininspiratören Frida Lund frågar sig om det här med vin alltid måste vara så svårt? Naturligtvis inte, vilket hon på ett avslappnat och finurligt sätt förklarar i bokstavsordnat lexikonformat. Boken är en bra start för dig som vill närma dig vinets värld utan cylinderhatt eller slottsbesök. Plus för många praktiska tips & tricks som kan appliceras direkt i din vinvardag.

