Därför är salt mer än bara världens bästa krydda

10 bra saker att veta om salt

Djur visade vägen

På något vis måste människor instinktivt ha vetat att salt är en nödvändig del av kosten (brist kan leda till frossa, kramper och till slut döden). Man tror att homo sapiens följde efter kringvandrade djur som slickade i sig salt från salthaltiga bergarter. Djurblod var en annan forntida saltkälla, och nomadfolk på Arabiska halvön tappar än i dag sina kameler på lite blod som sedan dricks blandat med mjölk.

Urgammal saltfabrik

I bulgariska Provadija framställdes salt så tidigt som 5000 f.Kr. Där utvanns saltet från en underjordisk vattenåder genom avdunstning i keramikkrukor som hettades upp i ugnar, troligtvis ända till 800 grader.

Saltiga Kina

Det väldiga kinesiska rikets ekonomi byggde i ett par tusen år framför allt på handel med järn och salt. En uppsjö av sinnrika avdunstningsmetoder utvecklades, till exempel uttorkningsbassänger och väldiga saltkokningskärl.

Salt som stålar

Här och var under historiens gång har salt varit en valuta. I 600-talets Abessinien var det landets betalningsmedel och i mongolernas rike stämplades stora, enormt värdefulla mynt av salt med den härskande khanens sigill.

Bild 1 av 3 Chilisalt har blandats med torkad chili och smakar eldigt och fruktigt. Mycket gott på grillad fisk eller grillat kött. Foto: Beatrice Lundborg Bild 2 av 3 Bokrökt salt är helt enkelt flingor som röks med bokspån och får en mjuk, behaglig rökton. Foto: Beatrice Lundborg Bild 3 av 3 Flingsalt är för det mesta havssalt som har torkats och kristalliserats. Flingsaltet på bilden kommer från Cornwall i Storbritannien. Foto: Beatrice Lundborg Bildspel

Viktig handelsvara

När allt fler människor bodde i byar och städer minskade andelen kött i kosten. Och man började salta maten mer. Så småningom blev salthandeln en av världens mest lukrativa branscher. Redan de gamla grekerna köpte salt från Libyen. Och den omtalade kryddhandeln som bedrevs av bland andra venetianska köpmän handlade lika mycket om salt som om aromatiska lyxvaror. Handelsrutter för salt och kryddor genomkorsade världen och kommersen blev allt mer intensiv under 1200-talet. De amerikanska kolonisatörerna sökte efter guld, men också salt. Saltet var visserligen inte lika kostbart, men eftersom det till skillnad från guldet åts upp, skapades ett ständigt behov av påfyllning. I många fall var saltbrytning en mer pålitlig verksamhet än guldletande.

Brist i Norden

I Norden har salt historiskt sett varit en bristvara. Vikingarna, ständigt i behov av salt, tros ha åkt till Baltikum, Bulgarien och Polen för att köpa vita guldet, när de inte plundrade fransmännen i Bretagne på deras soltorkade saltkristaller. Bristen på salt förklarar varför fisksyrning, som kräver mycket små mängder svalt, längre tillbaks var det dominerande sättet att bevara fisk i Norden. Först på 1500-talet började norrmännen pumpa norrmännen upp havsvatten i trärör för att avdunsta det, en tillverkning som gav Oslo ett ekonomiskt uppsving. Samma sak skedde i mindre skala på svenska västkusten.

Bild 1 av 2 Citronsalt har fått en tillsats av citronzest som ger fin citrusarom. Passar till grillad eller stekt fisk, men också till stekt biff, lamm eller gris. Foto: Beatrice Lundborg Bild 2 av 2 Tryffelsalt är ett spanskt salt som har blandats med svart tryffel från Italien. Den umamirika smaken gör att saltet kan användas till allt möjligt. Extra gott är det på ugnsstekt klyftpotatis och i potatismos. Foto: Beatrice Lundborg Bildspel

En salt revolution

Under Ludvig XVI:s styre i 1700-talets Frankrike blev pålagorna på salt bara högre och högre, och jämte hungersnöd och ett par års missväxt lär den hutlösa saltskatten ha varit ett viktigt skäl till att folket gjorde revolution.

Skickad till saltgruvorna

Uttrycket att ”skicka något till saltgruvorna” kommer från den ryska överhetens vana att på 1800-talet sända fångar till saltgruvorna i Sibirien, en tradition som återupptogs under sovjettidens utrensningar.

Mindre farligt än man trott

I flera årtionden har varningar för saltintag varit legio. Salt i kosten kopplades samman med hjärt- och kärlsjukdomar samt stroke. Men på senare år visar allt fler rön på att riskerna har överdrivits. Vid ett måttfullt, men inte nödvändigtvis lågt, saltintag föreligger inga förhöjda risker för dessa sjukdomstillstånd. Flera vetenskapliga rapporter, bland annat i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet, menar att det inte finns någon hälsofara förknippad med en konsumtion som understiger 6 gram per dag. Andra forskare anser till och med att gränsen är högre, kring 12 gram. Livsmedelsverket rekommenderar en övre gräns på 6 gram per dag (1 tesked finkornigt salt väger cirka 6 gram). Självklart gäller detta friska, vuxna individer. Den som har högt blodtryck eller njursjukdom ska även fortsättningsvis vara restriktiv. Konsumtionen av salt är svår att mäta, men olika uppskattningar tyder på att vi i Sverige intar mycket mer salt än förr, någonstans mellan 8 och 13 gram per dag, vilket placerar oss över genomsnittet i världen. Vi äter mest salt i Norden, men är rejält omsprungna av bland andra Kina (som toppar ligan) samt Montenegro, Portugal, Benin, Italien, Indien, USA och England. Det mesta av saltet som säljs här i Sverige har en tillsats av jod, vilket behövs för sköldkörtelns funktion.

Bild 1 av 3 Svart röksalt är har rökts i alrök på USA:s västkust och har lite mindre bitar än annat flingsalt. Gott på skaldjurssallad, tomatsallad eller som toppning på avokado. Foto: Beatrice Lundborg Bild 2 av 3 Lavasalt från Hawaii utvinns ur havsvatten vid vulkanön Molokai. Smaken skiljer sig inte från rent salt, men kornen gör sig fint som dekoration, särskilt på ljusa rätter. Foto: Beatrice Lundborg Bild 3 av 3 Rosa grovsalt kallas också för Himalayasalt (som också kan vara finkornigt eller i flingor) och får sin rosa färg av olika spårmineraler. Foto: Beatrice Lundborg Bildspel

Så framställs salt

Salt kan framställas genom att saltvatten dunstas i bassänger, det kan brytas torrt i gruvor och genom att man borrar hål i marken och pumpar ner vatten som fångar upp saltet och sedan pumpas upp igen för att till slut vakuumkokas. Därefter finns det olika processer som förvandlar saltet till grova korn, fina korn eller flingor. Egentligen är det ointressant om det kallas havssalt eller bergsalt – kemiskt sett är det samma sak. Om salt smakar något annat än salt är det antingen inte helt rent (det kan till exempel innehålla andra mineraler som järn och magnesium), eller så har det smaksatts eller rökts.

