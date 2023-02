Desserter att äta med någon du tycker om

Gräddfilspudding

När bilden togs var det sommar och puddingen serverades med hallon från landet och kaksmulor. Foto: Anette Rosvall

Här är gräddfilspuddingen – pannacottans svenska kusin. Den är inte lika söt och flörtig men ännu godare. Gräddfilen gör puddingen len, sidenmjuk, fluffig och lite syrligare. Den kan serveras på en mängd olika sätt, med allt från de första rabarberstänglarna och färska bär till inkokt frukt beroende på säsong. Toppa gärna med ett knaprigt knäckflarn eller små mandelskorpor.

Inlagda päron med salt chokladkolasås

Päron går att koka in på många olika sätt, här är de inlagda i sherry och ingefära, och serverade med ohemula mängder salt chokladkolasås och karamelliserade nötter. Foto: Anette Rosvall

Inlagda päron är smart, smarrigt och alldeles underbart. Du kan koka in dem med lite av varje. De går att mumsa i sig direkt med en klick grädde, eller så tar man upp dem och lägger dem i halvor i en ugnsfast form och tjongar till med en After Eight ovanpå.

Rosa semifreddo med karamelliserade nötter

Till den här efterrätten passar det fint med ett litet glas dessertvin. Foto: Anette Rosvall

Semifreddo är det enklaste sättet att göra en fryst dessert. Det är som en blandning av glass och parfait men behöver inte så mycket fixande. Dessutom går det fint att göra både semifreddon och tillbehören långt i förväg. Den här hallon- och körsbärssemifreddon med karamelliserade nötter och rostad vit choklad är dessutom vansinnigt god.

Getostcheesecake med rödbetscarpaccio

Rödbetorna kokas in i en lag av rödvin och god saft, till exempel hallonsaft. Foto: Charlotte Gawell

I den här desserten är sötman inte påträngande, utan balanserad med syra och en smula sälta. Som en sofistikerad och riktigt snygg ostbricka! Vinet som du bjuder till kan vara en bra amarone, ett gott portvin eller till och med rosa champagne.

Lemon drizzle cake

Som omväxling kan du prova att använda apelsinskal och apelsinsaft i stället för citron. Foto: Kjell B Persson

Den här kakan är jättelätt att göra, men den är nästan ännu lättare att äta upp eftersom den är så rackarns god. Den håller sig fuktig och god länge, men det spelar i och för sig inte så stor roll eftersom den ändå brukar ta slut snabbt.

