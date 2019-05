Favoriter bland vinlådor efter olika teman

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

Läs även Alf Tumbles krönika: Svensk dryck en bransch att räkna med

Terrific Wines Club Vår/sommar 2019

Varierande ursprung • 828 kr • 6 x 75 cl • BS 74187

Betyg 5. Vitt/rött. Klassisk vinlandstrio med två flaskor av varje vin. Frankrike representeras av Chablis-producenten Clotilde Davenne och hennes örtiga Saint Bris Sauvignon 2017. Från Spaniens rödvinsmecka Monsant hittar vi fruktfina Masroig Les Sorts Selecció 2016 som längtar efter grillsäsongen lika mycket som italienska Giulia Negri Langhe Nebbiolo Pian delle Mole 2016 längtar efter sommarkantarellrisotto.

Pompette No. 25 producentlåda ­Catherine le Gœuil

Frankrike, Côtes du Rhône • 1 254 kr • 6 x 75 cl • BS 71491

Betyg 5. Vitt/rött. Perfekt låda för att återupptäcka Côtes du Rhône. ­Catherine le Gœuil hör till regionens starkast lysande stjärnor och visar här vad adressen är kapabel till. De två vita Côtes du Rhône Blanc 2018 kommer att försvinna fortare än kvickt och för att bevisa vad några års lagring gör får du ut­över två flaskor Côtes du Rhône Rouge 2018 lika många flaskor av det förträffliga by-vinet Côtes du Rhône Villages Cairanne 2014.

Bodegas Emilio Moro producentlåda

Spanien, Ribera del Duero • 1 422 kr • 6 x 75 cl • BS 71350

Betyg 5. Rött. Modern djupdykning i Ribera del Duero och tre vinmaknings­nyanser av tempranillo. Det yngsta och enklaste vinet, Finca Resalso 2017, har lagrats fyra månader på franska ekfat medan värstingen Malleolus 2016 lagrats 18 månader och kommer från betydligt äldre rankor. Det för tillfället mest balanserade är mittenvinet Emilio Moro 2016 där en del av lagringen skett på amerikanska ekfat som bjussar på en släng vanilj.

TM kvalitetsviner Mix 2, naturligt

Varierande ursprung • 1 596 kr • 6 x 75 cl • BS 70953

Betyg 5. Vitt/rött. Blandat sexpack med naturlig vinmakning som ledord. Bland de vita vinerna höjer sig fransoserna Pierre Frick Pinot Gris 2017 från Alsace och Leon Barral Blanc 2016 över mängden. I den röda ringhörnan segrar Piemonte genom Cascina Corte Vino Rosso Barnedól 2014, tätt följd av den snyggt mogna Colombaia Rosso Toscana 2011. Tröstpris till klunkvänliga Saint Nicolas Gamme en May 2016 från Loire.

Vin & Natur Calcarius producentlåda

Italien, Apulien • 777 kr • 3 x 100 cl • BS 77369

Betyg 5. Rose/orange/rött. Tre pigga vårviner i lika många färgglada kulörer. Alla viner präglas av ­spontanjäsning och görs på druvor som vuxit i en jordmån full av vit kalksten, lik den du hittar i Chablis. I orangevinet möter vi druvan bombino bianco som jäst med skalen medan det röda och rosa vinet görs på druvan negro amaro. Samtliga viner är redo att drickas på uppstuds och är förpackade i konsumentvänliga enlitersbuteljer.

Winedog Det vita Spanien

Spanien, flera områden • 990 kr • 6 x 75 cl • BS 91061

Betyg 4. Vitt. Hur bra kompis är du med vitvinslandet Spanien? Här får du chansen att stifta bekantskap med sex olika viner från områden som Katalonien, Valencia och Mallorca. Favoriterna i lådan kommer från Ribeiro i Galicien med aromatiska The Flower and the Bee 2018 i spetsen. Från Vino de la Tierra Cádiz i Andalusien kommer nyfikna Forlong Blanco 2018 som görs på sherrydruvor. Släpps 13 maj i beställningssortimentet.

Brix Wine Guillot-Broux producentlåda

Frankrike, Bourgogne • 1 380 kr • 6 x 75 cl • BS 72016

Betyg 4. Vitt/rött. Bourgognelåda för vettig peng från biodynamiskt certifierad producent i den relativt okända byn Cruzille i norra Mâconnais. Vinet som skiner mest direkt i glaset är mineralsnygga Les Genevrieres Chardonnay 2017. På röda sidan är Marissa 2017, gamay kryddat med en skvätt ­pinot, perfekt att dricka direkt källarsvalt till charkbrickan medan Les Genevrieres Pinot Noir 2017 kan behöva ett par år till för att släppa sargen. Släpps 27 maj i beställningssortimentet.

Wine Rebels Mixlåda cinsaut

Frankrike, Rhônedalen • 774 kr • 3 x 75 cl • BS 72470

Betyg 4. Rött. Dubbelchans! Här har du dels chansen att upptäcka en del av det nya Sydafrika från små­skaliga indie-producenter, dels en invitation till en avklädd stilstudie i druvan cinsaut (samma druva som korsades med pinot noir för att få fram landets paraddruva pinotage). Enklast och mest naturvin i stilen är Mount Abora Saffraan 2016. Mest sammansatt och komplex är Van Loggerenberg Geronimo 2017, tätt följd av Silwervis Cinsault 2016.

Läs mer om vin, till exempel om Alf Tumbles nya sätt att beskriva drycker och hur du kan vidga din vinsmak.