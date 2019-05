Klimatsmart burköl ger flaskan en match

Tre burköl. Systembolagets släpp den 17 maj

See Ya Later, Örebro Brygghus & Apex Brewing Co

Örebro • 50:90 kr • 44 cl • 6% • SB 11278 • 90/100

Betyg 5. En rolig collab från två Örebrobryggerier, där det ena gillar humle och det andra brygger syrligt med frukt. Det gemensamma resultatet blev en lätt syrlig ipa, bryggd med grapefrukt- och apelsinjuice. Läskande och fruktig från både humle och frukt, beskan harmonierar snyggt med syran. Ett öl som sticker ut i mängden.

Boot Print Session IPA, Hop Notch Brewing

Vaxholm • 38:90 kr • 44 cl • 5% • SB 11321 • 90/100

Betyg 5. På internationella kvinnodagen arrangeras årligen en bryggardag med syfte att lyfta kvinnokraften i ölbranschen. Arrangemanget, som fått sitt namn av det kvinnliga bryggarnätverket Pink Boots Society, leds i Sverige av Jessica Heidrich och Sandra Lööv. Årets Boot Print-öl, på temat ”foraging”, är en kraftfull session-ipa bryggd med havtorn. De syrliga bären lyfter humlen som rider på den ljusa maltprofilen.

Northern Monk DIPA, Stigbergets Bryggeri & Northern Monk

Göteborg • 50:90 kr • 44 cl • 8% • SB 11816 • 92/100

Betyg 5. Stigberget har gjort flera collabs med brittiska bryggerier. Först ut i serien är det humleälskande Northern Monk, från Leeds i norra England, och tillsammans har de bryggt en NE-dipa – New England Double India Pale Ale. Det vill säga en rejält humlad, nästan josig, ipa i grumlig New England-stil. Den talliga och tropiskt fruktiga humlen balanseras av en fyllig maltkropp som ger rondör och en liten sötma.