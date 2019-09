Ny generation vinmakare i Sydafrika

Blankbottle vill att vinet ska berätta en historia

Döm inte boken efter omslaget. Eller vinet efter vad som står på etiketten. Det var vinmakaren Pieter Walsers ursprungliga tanke när han 2004 startade Blankbottle. Inte för att han var emot informativa etiketter utan för att han ansåg att det fanns för många förutfattade meningar om vin. Utan druvans namn på etiketten ville han låta vinet tala för sig självt och förhoppningsvis berätta en historia som var större. Låter det flummigt? Etiketterna, som han designar själv, må vara lite åt det hållet. Men innehållet är långt ifrån något hokuspokus.

Till vinerna köps druvor av småskaliga odlare inom hela Coastal Region. Walsers gillar att experimentera med både nya och gamla druvsorter från år till år vilket är svårt att göra om man äger sina egna rankor. Under ett år kan han köpa druvor från 60 olika vingårdar vilket resulterar i drygt hälften så många färdiga viner, var­av många bara görs en gång. En återkommande favorit är Orbitofrontal cortex som görs på en nyfiken mix av chenin blanc, verdelho, viognier, roussanne och palomino från området Wellington. Elegant blommig i doften och seriös, stram och mineralfokuserad i munnen. Bland de röda är Retirement@65 ett härligt exempel på hur cinsault och syrah samarbetar i fjäder­viktsklass. Saftigt, luftigt, rödfruktigt och ungdomligt. Kopplingen till namnet får du klura på själv.

Vissa av Blankbottle Wines finns tillgängliga i beställningssortimentet.

Lourens Family Wines blandar friskt från Medelhavet

Vinmakaren Franco Lourens har jobbat hos flera andra vinmakare innan han bestämde sig för att starta en egen etikett. I dag jobbar han fortfarande för en annan vinfirma i Sydafrika som assisterande vinmakare för att kunna finansiera sitt eget projekt. För att hålla nere kostnaderna hyr han även in sig hos sin arbetsgivare och gör sina viner där. Lourens håller till i Hemel-an-Aarde i Western Cape. Druvorna köper han från olika vingårdar i olika regioner, helt enkelt där han anser kvaliteten vara bäst.

Av de vita vinerna är Lindi Carien 2017 ett mästerverk i balans av druvsorter med hemvist runt Medelhavet. Verdelho, chenin blanc, grenache blanc, roussanne och clairette blanche vinifieras separat, vilket bland annat innebär att vissa druvor lagras på fat och vissa på amforor. Stilen är ren, frisk och precis utan att tappa frukt. Torrt och lite strävt utan att bli krävande. Här finns både citrusdriv och mineral­sälta som hänger kvar länge. I det röda vinet Howard John 2017 är druvblandningen cinsault, grenache, syrah och carignan. Betydligt mer elegant och detaljerat än förlagan från södra Frankrike. Parfymerat och med massor av energi. Inga av vinerna från Lourens når över 13 procent alkohol, snyggt jobbat!

Lourens Family Wines finns tillgängligt i blandade vinlådor eller genom privatimport.

Foto: Tasha Seccombe Photography

Thorne & Daughters fokuserar på seriöst och lekfullt vitt

Paret Tasha och John Seccombe gjorde sin första årgång vin 2012. Medan John arbetat som vinmakare runt om i världen har Sasha byggt en karriär som fotograf och är den som fått försörja deras gemensamma projekt Thorne & Daughters. Som namnet antyder har de två unga döttrar som hjälper till så gott de kan. Målet är att göra autentiska och ärliga viner med bas i Western Cape, än så länge utan egna vingårdar. Druvorna köper de från noggrant utvalda odlare, främst gröna med chenin blanc i spetsen. Alla viner, just nu sex vita och två röda, har namn kopplade till barn och lek som till exempel Paper Kite Old Vine Semillon eller Man in the moon Clairette blanche.

Ett av de bästa vinerna är Tin Soldier som görs på semillon gris, en druva som är näst intill unik för Sydafrika men dessvärre inte längre odlas. Efter en veckas maceration får druvmusten en vacker ljus kopparfärg och som färdigt vin ett komplex aromspektrum med citrus, inge­fära, marsipan och kardemumma. Torrt och mineraliskt men ändå med frukt som skiner igenom. Det första vinet att lanseras på Systembolaget var Rocking horse cape white blend 2017, som släpptes nu i augusti. Ett blomstrande vinbygge gjort på en frankofil druvblandning på roussanne, chenin blanc, semillon blanc, clairette blanche och chardonnay. Inte en blandning fransmännen själva skulle våga sig på, men helt klart lyckad i händerna på John och Tasha Seccombe.

Thorne & Daughters viner lanseras ibland via tillfälligt sortiment men går också att beställa via privatimport.

Van Loggerenberg hittar inspirationen i Loire

Flera namnkunniga vinmakare och journalister har lyft fram Lukas van Loggerenberg som Sydafrikas ”rising star”. Sedan 2016 gör han vin under egen etikett i Devon Valley men försörjer sig fort­farande på sitt dagtidsjobb. Druvorna köper han framför allt från odlare i Stellenbosch, Swartland och Paarl, och det rör sig om delar av vingårdar han snokat upp under flera års tid. Inspirationen hämtas delvis i Loiredalen vilket märks tydligt i det vita vinet Trust Your Gut som görs på chenin blanc. Ännu tydligare spår av den svalodlade franska regionen finner vi i det röda vinet Breton som görs på cabernet franc. Stilen är slank, stram och mörk. Stor klassisk parfym med peppar, gröna örter och torkad lavendel. Ett vin som står ut bland övriga sydafrikanska cabernet franc-viner som enligt tradition tillverkats i stil med de röda från Bordeaux.

Lukas van Loggerenberg är dock tydlig med att han inte försöker göra kopior av de franska vinerna. Och det finns fler uttryck av Sydafrika än de vi sett hittills. Ett spännande exempel på detta är vinet Geronimo som görs på druvan cinsault (som en gång korsades med pinot noir för att skapa pinotage, Sydafrikas ”egna” druva). I glaset en aromatisk fullträff med körsbär, svartpeppar, lavendel och salvia. Fruktigt men ändå stramt, inte helt olikt seriös Beaujolais med tydliga hälsningar från Sydafrika.

Vissa av Loggerenbergs viner dyker upp i beställningssortimentet, ofta i blandade vinlådor.

