Så kan musik påverka vinupplevelsen

När vi provar och dricker vin använder vi alla sinnen – nästan. Vi tittar på vinet för att bedöma färgen. Vi doftar på vinet för att snappa upp aromer. Vi smakar på vinet för att känna grundsmakerna och få en helhetsbild av det, och skulle det finnas en grusig fällning noterar känselsinnet det direkt. Det vi sällan gör är att lyssna på vinet. Men vad händer om vi kopplar på hörseln och adderar musik till upplevelsen?

Musik och vin hänger ihop, och långt tillbaka i historien har man firat och festat med vin och musik som nödvändiga ingredienser. Det har skrivits – och skrivs fortfarande – sånger till vinets ära.

Pianisten Robert Skiles gick så långt att han gav 16 druvor varsin tolkning på albumet ”The noble grapes”. En vinproducent i Chile spelar gregoriansk sång för sina vinrankor i hopp om bättre druvor och en annan spelar enbart klassisk musik i vinkällaren där faten lagras.

Om musiken verkligen har någon effekt på vinet är svårt att bevisa. Det som där­emot har bevisats är att musikens ursprung kan påverka vårt val av vinköp.

Ett klassiskt test visade att när man spelade fransk musik i en vinbutik såldes det mer franska viner. När musiken var tysk ökade försäljningen av tyska viner. Men går det att påverka hur ett vin faktiskt smakar?

Välj vin och musik från samma världsdel. Är vinstilen modern provar du med modern musik. Är vinet moget kan det passa med musik från samma årgång.

Absolut, om du frågar artisten och vinskribenten Jo Burzynska. Hon har djupdykt i ämnet och skapat egen musik som påverkar vinupplevelsen på olika sätt. I en stor provning lät hon meriterade vinmänniskor prova samma vin, en pinot noir från Nya Zeeland, till sex olika musikstycken samt till tystnad. Alla närvarande skrev anteckningar om hur det smakade. Resultatet visade att majoriteten tyckte samma sak: Höga toner i musiken lyfte fram aromerna i vinet, medan djupa bastoner gav vinet mer kropp och struktur. Långa utdragna toner gjorde vinet mjukare. En glad och trallig poplåt underströk vinets tillgänglighet medan klassisk musik fick vinet att framstå som mer elegant.

Liknande resultat fick Adrian C Norths i sin studie ”The effect of background music on the taste of wine” där han lät 250 personer testa vin till fyra olika musikstycken. Upplevelsen av röda viner visade sig dessutom påverkas mer än upplevelsen av vita viner.

Att prova vin och musik på det här viset kräver fokus. Men den multisensoriska övningen går enkelt att överföra hemma vid middagsbordet. Leta efter gemensamma beröringspunkter som går att spåra i både vinet och musiken. Välj vin och musik från samma världsdel. Är vinstilen modern provar du med modern musik. Är vinet moget kan det passa med musik från samma årgång. Kanske testa med en falsksjungande indieartist till ett funkigt naturvin? Bjud hem några vänner, skräddarsy en spellista och se vad som händer.