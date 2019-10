Sanna Lindberg: Ibland vill man bara få njuta av ölet

Öl kan i dessa dagar vara alltifrån jätteklassiskt till jättekonstigt, med en uppsjö av varianter i mitten. Oavsett stil försöker jag oftast placera ölet i ett större gastronomiskt sammanhang. Ska det drickas till pizza, burgare, långkok, höstsvamp och bbq eller till fräscha sallader, sill och julskinka?

Öldrickaren ska få konkret vägledning och vindrickaren möjlighet att vidga sina vyer. Att öl är en måltidsdryck, med stilar som veteöl, mörk lager, brown ale och porter, är det heller knappast någon som betvivlar. Det är den givna matchen vid våra gastronomiska högtider och funkar nästan alltid där vinet faller.

Men. Efter att ha recenserat, analyserat och valt ut mina favoriter från fredagens ölsläpp (se nedan) kan jag konstatera att ibland är mat överflödigt, till och med direkt överskattat. För ofta fyller öl andra funktioner – som törstsläckare och sällskapsdryck.

När det är fler ingredienser i ölet än i en måltid på krogen, är det en god idé att skala bort på lullullet runt omkring.

Det känns nästan olagligt att skriva: ”Hej, njut det här ur stora klunkar på stranden!” På sätt och vis är det kanske också det. Alkohollagen förbjuder så gott som alla som arbetar, säljer eller producerar alkoholhaltiga drycker att uppmuntra till konsumtion.

Många är de (systembolagspersonal, restauranganställda, dryckesimportörer med flera) som får ta vägen via maten för att i stället indirekt uppmuntra till denna konsumtion. Journalister har ett något större svängrum, vilket ofta är anledningen till att de citeras i dryckesannonser, som annars är strikt hållna.

För mig var dagens insikt en viktig påminnelse – öl är i första hand en törstläckare, och behöver ibland hyllas som just det. Men mycket av den öl som bryggs i dag är också så komplex och fulländad i sig själv. När det är fler ingredienser i ölet än i en måltid på krogen, är det en god idé att skala bort på lullullet runt omkring. När man ska njuta av ett öl av den här typen räcker det fint med ett lämpligt glas och ett trevligt tillfälle – sedan talar ölet för sig självt.

Åtta Sanna Lindberg-favoriter som njuts bra på egen hand

Tetragrammaton galaxy citra mosaic india pale ale från Omnipollo

Sigtuna • 60:90 kr • 44 cl • 7,3% • SB 11168 • 90/100

Betyg 5. Ipa. Galaxy, citra och mosaic – tre populära, citrusdoftande humle­sorter som antingen tillsammans eller enskilt ofta ingår i de mer humledominanta ölen. Med sin Tetragrammaton utforskar, tänjer och töjer Omnipollo på humleanvändandet. Jo, det är mycket humle – men med stor precision – och ölet är både balanserat och i sammanhanget läskande lättdrucket.

Garden of Sweden från To Øl

Belgien • 30:90 kr • 33 cl • 6,4% • SB 11211 • 88/100

Betyg 5. Fruit ipa. To Øl-favoriten Garden of Eden har fått ett syskon – Garden of Sweden. Här har man ersatt den tropiska frukten med blåbär och hallon. Inspirationen? Svensk drottningsylt. Detta är en india pale ale och ölet har torrhumlats på mosaic-humle. Resultatet bjuder på massor av bärfrukt som får både struktur och elegans från en tydlig humle­beska. Ett smakintensivt öl att avnjuta precis som det är.

Extends Carrot Cake Edition från Nerdbrewing

Malmö • 79:90 kr • 33 cl • 11,5% • SB 11164 • 88/100

Betyg 5. Imperial stout. Att efterlikna ett godis, en kaka, eller ibland rent av en komplett rätt är både roligt och fullt görbart i ölets värld. Att näsan fylls, exempelvis av morotskaka, när du stoppar den i ölglaset är dock inget jag vänjer mig vid i första taget. Här är imitationen oklanderlig och ölet balanserat, välgjort och gott. En fyllig, lagom söt imperial stout med långt slut som klingar av med kardemumma och kanel.

Eternal Dankness från Beerbliotek

Göteborg • 38:90 kr • 33 cl • 9,5% • SB 11130 • 86/100

Betyg 5. Imperial ipa. Beerblioteks återkommande festivalöl som lanseras till All in brewing-festivalen släpps i år också på bolaget. En rejält humlad india pale ale som bjuder på en nästan krämig textur med sina många lager av malt och humle. En ipa extra allt som med sina närmare tio procent alkohol ska drickas i mindre klunkar ur ett glas med lite större kupa.

Pleroma Berry Blend Crème Brûlée Sour från Omnipollo

Belgien • 50:90 kr • 33 cl • 6% • SB 11177 • 86/100

Betyg 4. Sour ale. Ofta räcker det att läsa namnet på Omnipollos öl för att få smakbilden klar för sig. Här har man kompletterat fruktigheten, som primärt kommer från hallon, med den där vaniljknäckiga smaken som är signi­fikant från crème brûlée. Fantombryggare Henok Fentie lyckas fint och ölets fruktsötma balanseras av en läskande syra.

Banana Toffee Chocolate från Dugges Bryggeri

Göteborg • 50 kr • 33 cl • 11,5% • SB 11504 • 85/100

Betyg 4. Imperial stout. ”Dubbel deluxe med extra allt” – så beskriver Dugges själva sin skapelse: en imperial stout med smak av banan, toffee och choklad. Doften delar ölet oklanderligt med barndoms­godiset banana skid, men smaken bjuder på mörkt rostad malt, försiktig humlestruktur och ett runt, nästan krämigt chokladsött avslut. En dessert i sig.

Höst-ipa från Train Station Brewery

Knivsta • 21:90 kr • 33 cl • 5,8% • SB 11787 • 83/100

Betyg 4. Ipa. Knivstabryggeriet som producerar både öl och tonic har flygande ambitioner – här gäller kvalitet framför kvantitet och målgruppen är de redan invigda ölälskarna. Bryggeriets höst-ipa ingår i System­bolagets nya, tillfälliga sortiment som nu når fler butiker. Ölet är balanserat och välgjort med ett rejält humlebett som osar av både citrusfrukt och skog, fyllig kropp och ett av få öl i släppet som med fördel kan matchas med mat. Låt grytan börja puttra.

Passionale från Sigtuna Brygghus

Sigtuna • 19:80 kr • 33 cl • 4% • SB 11117 • 75/100

Betyg 4. Berliner weisse. Lagom till att höstrusket tagit ett ordentligt grepp piggar Sigtuna upp oss med tropiskt läskande vindar. Nya passionale är en berliner weisse bryggd med passionsfrukt på lätt vetekropp och med pigg syrlighet. En fin törstsläckare att plocka fram efter ett pass i trädgården eller som matlagnings­aperitif.

