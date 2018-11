Lena Jörgensen.

Lena Jörgensen, Vingården i Klagshamn, Skåne

Producerar sju olika viner, totalt 8.000–10.000 flaskor per år. En av de svenska pionjärerna med första kommersiella årgången 2005.

Vilken är den största insikten efter att ha odlat vin i över tio år?

– Framför allt har vi hittat vår stil, både hur vi gör vårt vin och hur vi arbetar i vingården.

Vilka druvor fungerar bäst?

– Solaris. En grön druva anpassad för vårt klimat. Den är tålig och fungerar både att lagra på ekfat, ståltank och göra mousserande vin på. Vi har ett bubbel som legat 24 månader på jästfällningen som vi hoppas kunna lansera till sommaren.

Kan man redan i dag prata om en svensk stil på vin?

– Jag tycker att det finns en svensk smak i solaris. Aromatisk och fräsch med hög syra. På röda sidan finns det kanske lite mer att jobba med.

Hur hävdar sig svenskt vin internationellt?

– Det känns som att vi får mer och mer positiv uppmärksamhet. Till exempel har norrmännen börjat köpa vårt vin vilket är jättekul.

Hur får ni det att gå runt ekonomiskt?

– Utöver vin säljer vi även vinutrustning och vinplantor. Om man ska satsa på det här seriöst är det svårt att ha ett annat jobb vid sidan om.

Hur påverkades era vinodlingar av årets varma väder?

– Vi skördade nästan en månad tidigare. Kvaliteten vet vi inte riktigt än men syranivån var helt okej. Solaris har en förmåga att sticka i väg i alkohol men jag tror vi fått till en bra balans.

Bengt Åkesson. Foto: Niclas Röhr

Bengt Åkesson, Skepparp vingård, Skåne

Producerar fyra viner varav två mousserande, total potential att göra 12.000 flaskor. Första årgången lanserades 2014. Odlar även äpplen och gör cider.

Vilka druvor odlar ni i dag?

– Vi har 80–90 procent solaris, resten är de blå druvorna rondo och cabernet cortis. Solaris funkar bäst, den ger full mognad även sämre år och plantorna håller sig friska. Den påminner om sauvignon blanc och vi tycker att den passar bäst i den krispiga stilen utan ekfat.

Vilken är din största insikt om svenskt vin?

– Att inställningen till svenskt vin bland konsumenter har förändrats de senaste åren från dömande till mer nyfiken. Man letar inte efter fel längre.

Vilken är den största utmaningen?

– Vårfrost. Jag har fått byta ut vinplantor som fryst sönder. En annan utmaning är att få svenska krogar att ta in svenska viner. Jag får för mig att de inte provat tillräckligt mycket och tycker det är dyrt.

Finns det någon svensk stil på vin?

– Vi har mest fokuserat på mousserande vin och försökt att inte efterlikna champagne. Vårt mål är en egen krispig stil med friskhet och arom, därför lagrar vi inte vinet lika lång tid på jästen.

Hur påverkades ni av det varma vädret 2018?

– Vi behövde vattna mycket mer. Volymmässigt blev det en bra skörd och vi blev förvånade över att syran blev så pass hög.

Något nytt spännande projekt på gång?

– Vår nya plantering kommer att ge skörd 2020. Vi får se vilken typ av vin vi gör. Kanske testar vi lagring på annan typ av ek. Men man får inte hitta på för mycket tokigheter, bättre att förfina det man har.

Jan Suominen.

Jan Suominen, Wannborga vingård, Öland

Tog över Wannborga 2016. Producerar två vita, ett rosé och flera röda viner. Totalt cirka 5.000 flaskor. Utöver vin även destillat.

Hur ser du på utvecklingen av svensk vinodling?

– I början på 2000-talet kunde vi ingenting. Nu har vi kommit ikapp danskarna och kanske förbi. Att göra rött vin i Sverige är jättesvårt. 2016 var första året vi gjorde vin på druvorna rondo, leon-millot, regent och frühburgunder separat. Då fick vi mer kunskap om hur de blir. En annan bromskloss för utvecklingen är att det är dyrt att producera vin. Gårdsförsäljning skulle definitivt hjälpa oss.

Vad tror du om oddsen för gårdsförsäljning?

– It ain’t over until the fat lady sings! Titta på våra politiker i dag, de kan ju inte samsas. På Öland har vi åtta turistveckor om året då vi kan sälja vin. När jag bad Systembolaget om att få finnas i butik på fastlandet sa de att jag säljer för lite.

Finns det någon svensk stil på vin?

– Nej, inte än. Det skulle vara druvan solaris då eftersom alla odlar den. Vi vill fortfarande hitta rätt druvsorter som uttrycker Ölands jordmån på bästa sätt.

Hur påverkades ni av den varma sommaren 2018?

– Vi hade tre månaders tropisk hetta. De yngre plantorna orkade inte med att producera druvor. Vi skördade hyfsat normalt i tid jämfört med fastlandet. Kvalitetsmässigt mycket bra!

Något nytt spännande på gång?

– I februari släpper vi ett rött vin på druvan leon-millot som vi är jättenöjda med. Och ett vin som heter Fru Regent, en blandning av två blå druvor.

Läs mer om vin

Vingården i Klagshamn Ran 2.0 2016, Vingården i Åhus Pegasus Stål 2016, Flädie Lepores Barrique Cuvée 2016 samt Flädie Ebba Brut 2016.