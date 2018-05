Tolv favoriter bland sommarviner

Tolv sommarviner där nio får det allra högsta betyget. Från vänster Zoltan Demeter Birtok Dry Furmint 2015, Frantz Chagnoleau Saint Véran Prelude 2016, Cordier Mâcon Milly Lamartine Clos du Four 2016, Quinta de Couselo Turonia Albariño 2016, Tear Of The Pine 2017, Staffan Ottosson Stora Boråkra Solaris 2017, Cascina Corte Langhe Nebbiolo 2015, Spinifex Papillon 2017, och Château des Jacques Moulin à Vent Clos de Rochegres 2012. Liggande: Château La Gravette Lacombe 2012, Raats Dolomite Cabernet Franc 2015, samt Au Bon Climat Santa Barbara County Pinot Noir 2016.