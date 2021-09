Entusiasm och tåliga druvor ger uppsving för nordiskt vin

Handla nordiskt vin

Svenska viner finns att få tag på via Systembolagets beställningssortiment eller i lokala butiker i närheten av vingårdarna. De danska vinerna handlas enklast via nätbutiker eller vid besök på direkt på vingården. Norska viner är svårast att få tag på grund av den minimala produktionen samt att de endast kan köpas via Vinmonopolet. Samma sak gäller de bästa finska fruktvinerna som enbart säljs av det finska monopolet Alko.