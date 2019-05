Fem goda fiberrika recept

Fiberrika livsmedel

Fiber per 100 gram (och inom parentes portionsvis)

Passionsfrukt: 15,9 g (4 g styck)

Rågflingor: 13,9 g (4,2 g/dl)

Knäckebröd (typ Falu rågrut): 14 g (1,7 g per brödskiva)

Havregryn: 7,5 g (2,6 g/dl)

Vita bönor: 7 g (5,3 g/dl)

Frön, t ex solrosfrön: 6 g (3,6 g/dl)

Nötter, t ex valnötter: 5,2 g (2,1 g/dl)

Gröna ärter: 4,4 g (2,7 g dl)

Päron: 3,9 g (5,3 styck)

Kiwi: 3,8 g (3,2 g styck)

Grönkål: 3,7 g

Fullkornspasta, kokt (alt fullkornsbulgur, kokt): 3,7 g (5,7 g/port)

Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-12-15