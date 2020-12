Festliga jul- och nyårsdrinkar för hemmabaren

Fakta. Tjoget

”50 Best Bars” är världens mest prestigefyllda ranking för cocktailbarer bedömer barer världen över. Hittills har bara en svensk bar lyckats ta sig in på listan. Tjoget, på Södermalm i Stockholm, tog sig in på listan för fem år sedan och hamnade i år på plats 36.

Tjogets bar har även tilldelats DN:s krogpris Gulddraken i barkategorin.

Tjoget öppnades för åtta år sedan och drivs sedan dess av Andreas Bergman och Joel Söderbäck. I lokalen samsas cocktailbaren med en matsal med chambre séparée, en vin-bodega och ett ölkafé.