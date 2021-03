Fyra festliga våfflor till våffeldagen

Sanna Lindberg tipsar om öl till chokladvåfflan

Follow me into the dark från Beerbliotek

SB 35292 • 33 cl • 5,6% • 23:90 kr

Choklad, kaffe, kavring och mörk sirap – så gott som allt mörkt öl funkar här. Just den här har en viss beska som ger kul twist tillsammans med våfflans sälta.