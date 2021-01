Fyra recept på forntida råvaror och tekniker

Läs mer: Forntidsmat är framtidens mat

Nordisk råbiff som på forntiden. Foto: Alexander Mahmoud

Nordisk råbiff som på forntiden

I Norden har det ätits alger, kummin och pepparrot i tusentals år. Det har inspirerat mig till följande råbiff. Den som vill laga den i stenåldesstil kan mosa köttet med en (väl rengjord) sten. Annars går det bra att hacka det eller till och med mala det i kvarn. Man kan använda vilken sorts alger man vill. Det finns färdiga blandningar i handeln. Jag tog remtång (Himanthalia elongata) som ibland finns i asiatiska butiker. Den som vill kan förstås halstra eller smörsteka biffarna.

• Här hittar du receptet

Olmekisk sallad på knölar och skaldjur. Foto: Alexander Mahmoud

Olmekisk sallad på knölar och skaldjur

Den här förrättssalladen är rustikt elegant. Jag hade turen att få tag på röda jordärtskockor, men det går lika bra med vanliga.

• Här hittar du receptet

Lammstuvning från Mesopotamien. Foto: Alexander Mahmoud

Lammstuvning från Mesopotamien

Det här är ett av världens äldsta recept. Forskare har gjort flera olika tolkningar av rätten. Här är min. Metoden att använda stora mängder örter i långkokta grytor lever än i dag kvar i samma område, framför allt i Iran. Kombinationen av betor och lammkött är ovanlig numera, men mycket lyckad. I originalet används fårkött och fårfett, men det är ju inget som man lätt får tag på här i landet numera. Lamm och olja duger bra.

• Här hittar du receptet

Frukt och nötter bakade i blad och aska. Foto: Alexander Mahmoud

Frukt och nötter bakade i blad och aska

Den här rätten är inspirerad av forntida Kina, där man tidigt odlade och förädlade plommon, persimoner, kastanjer och nötter. Tekniken att baka råvaror i varm aska är urgammal och universell. Har man ingen brasa kan man slå in frukter och bär i aluminiumfolie och baka dem i ugnen i 200 grader. Jag bakade mina i het askglöd och slog in dem i blad från kålrabbi. Tillagningstider varierar stort mellan olika sorter och exemplar så glöm inte att känna frukt och nötter under tillagningen.

• Här hittar du receptet