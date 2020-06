Gin, punsch och blåbärsvin från hantverksproducenter

Det handlar bland annat om gin, punsch och blåbärsvin. Läs även Alf Tumbles krönika: Beställ lokalt – oavsett var du är

Wine Mechanics, Common People Barbera 2019

EU, Göteborg/Piemonte • 195 kr • 75 cl • 14,5 % • LS 34519

Vin. Kenneth Gustavssons urbana vineri i Göteborg går från klarhet till klarhet. Druvor köps in från utvalda odlare i Europa. Vinmakare Erik Jonsson vinifierar dem sedan med varsam hand i lokalerna i Slakthusområdet. Vinerna kan drickas på plats i restaurangen eller beställas via Systembolaget. Bäst just nu är en seriös barbera med växtplats Piemonte.

Fruktstereo, Désencidre

Sverige, Malmö • 148 kr • 75 cl • 5 % • LS 34372

Cider. Sommeliererna Karl Sjöström och Mikael Nypelius buteljerade de första flaskorna hemma i köket hösten 2016, övertygade om att våra svenska äpplen kunde bli något mer än söt äppelmust. I dag gör de gränsöverskridande spontanjästa drycker, oftast med äpple som bas, helt utan tillsatser. Désencidre är en hyllning till världens Pride-festivaler och görs på äpple, slånbär, pinot noir och rödbeta.

Idunn Norsjö Wine, Rålund Wild Blueberry Wines

Sverige, Skellefteå • 457 kr • 3 x 37,5 cl • 12,5 % • LS 34082

Blåbärsvin. Lars Normark och Li Holmberg drömde om göra ett torrt bärvin av hög kvalitet som kunde likställas med vin. För att få till det perfekta blåbärsvinet anlitades en vinmakare och sommelier från Kanada. Tillsammans hittade de en tillverkningsprocess som fick deras ekologiska blåbär att bli en högpresterande måltidsdryck. Provningslådan innehåller tre olika viner av blåbär varav ett sött.

Lilla Spritfabrikens Snapphanepunsch

Sverige, Helsingborg • 222 kr • 50 cl • 26 % • LS 32569

Sprit. Lilla Spritfabriken är en sidoverksamhet till Helsingborgs bryggeri som de också delar lokaler med. Under coronakrisen styr de om sin produktion mot handsprit men tillverkar vanligtvis gastronomisk gin, akvavit och punsch. Den sistnämnda är en lyxig och välkryddad variant som lagrats på ekfat för maximal njutning till ärtsoppan.



Stockholms Bränneri Aperitif Röd

Sverige, Stockholm • 192 kr • 50 cl • 22 % • BS 81463

Bitter. 2016 öppnade Calle och Ann Wikner sitt destilleri i en före detta Jaguarverkstad. Målet var att göra minst lika bra gin som i England. De första flaskorna levererades med cykel till Stockholms innekrogar och i dag gör de cirka 100.000 flaskor ekologisk gin om året. Dessutom en finfin akvavit, en omåttligt populär GT-glögg och det senaste tillskottet ”Röd” som är en bitter gjord på rönnbär. Perfekt ihop med bubbel i en spritz.

Tevsjö Sommar Aquavit

Sverige, Ljusdal • 205 kr • 35 cl • 40 % • BS 86822

Akvavit. Paret Anna och Jonas Larsson har destillerat sprit i Järvsö sedan 2012. Den viktigaste råvaran, spannmålen, kommer från lokala odlingar och mals i deras egen kvarn. Smaksättare i form av kryddor, örter, bär och frukt är i största möjliga mån närodlade och målet är att återvinna alla slags restprodukter från tillverkningen. Utöver prima akvavit görs även whisky, gin och en fenomenal punsch.

Hellström Dry Gin

Sverige, Gotland • 385 kr • 50 cl • 40 % • BS 84029

Gin. Elisabeth Hellström kan titulera sig världens yngsta ”master distiller”. Första ginflaskan lämnade destilleriet i Hablingbo förra året men de handgjorda produkterna har redan hittat hem hos många bartenders och GT-älskare. Spriten kryddas med örter och bär som hon plockar på ön med siktet inställt på att spegla Gotlands flora och fauna så naturligt det bara går.

Spriteriet Fläderlikör

Sverige, Stockholm • 298 kr • 75 cl • 21 % • LS 34150

Likör. Stockholmsbaserade Spriteriet drivs sedan 2018 av Charlotta Berggren med förflutet i vinbranschen. Likörer, vermouth och bitters står i fokus för tillfället. Den småskaliga tillverkningen är säsongsstyrd vilket innebär att förra årets skörd av frukt, bär och kryddor styr vad som hamnar i de numrerade och datumstämplade flaskorna. Den klockrena fläderlikören dricks allra bäst med en isbit.

