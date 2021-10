Jens Linder: Ibland är mat den bästa medicinen

Läs mer: Fem rätter som tröstar när du är deppig

Suck, stön, snyft och snörvel. Ibland är livet tungt. Inte minst under hösten kan det mesta kännas mödosamt, mörkt och motigt. Man kan försöka pigga upp sig genom att träffa vänner och gnälla lite. Eller ta raska promenader, öva körsång eller läsa en god bok. Men understundom är mat den bästa medicinen. Något riktigt gott kan ge tröst, lugn och vila. Särskilt om man sjunker ner i en bekväm soffa och ser på någon härlig serie eller film, med maten inom räckhåll.

Att tröstäta är förstås inget att rekommendera i längden. Att fly sina problem och på kuppen kanske skaffa sig en rejäl övervikt är ju ingen långsiktig lösning. Men ibland kan det behövas tröstande mat som en tillfällig åtgärd. Då får man lägga undan präktighet och lutheranska invändningar och vara lite snäll mot sig själv. Det är ett sätt att samla kraft.

Själv tycker jag att en god kopp varm choklad är nog så uppmuntrande

I fiktionen har deppätandet blivit ikoniskt. I årtionden har det duggat tätt med rollfigurer som kompenserar motgångar med att vräka i sig onyttigheter, ofta i tv-soffan eller sängen. The breakup ice cream binge kallas en vanlig lösning, som exempelvis förekommer i serierna Buffy the Vampire Slayer, How I Met Your Mother och Friends.

Som nummer två på tröstmatslistan kommer nog pizzan. Här är kanske den önskade effekten att sövas till lugn av en rejäl paltkoma. Andra klassiska inslag i tröstgenren är nudelsoppor, macaroni cheese, cheesecake, kladdkaka, pannkakor samt snacks och hämtmat av de alla slag.

Själv tycker jag att en god kopp varm choklad är nog så uppmuntrande. Och ett riktigt gott hett och lyxigt te, kanske oolong, kan räcka långt. Men mitt hemliga vapen vid depp är en välfylld bricka med ost och chark samt ett litet glas portvin. Det brukar stilla oron så bra.

