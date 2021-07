Jens Linder: Svårt att förstå att hamburgaren inte funnits i alla tider

Salladsknaprig, ostsmältig, köttsaftig, ettrig av pickels och såsig av dressing. Varje tugga av hamburgaren är en multipel sensation. Och ändå är den så enkel att göra, att det är svårt att förstå att den inte funnits i alla tider. Men denna dubbelmacka har faktiskt bara lite drygt hundra år på nacken.

Namnet stammar troligen från en tysk kötträtt som bland annat serverades på Atlantångare i början av 1800-talet, men utan bröd. Efter att köttkvarnen uppfunnits, troligen på 1830-talet, blev det möjligt att mala smidig färs som gjorde biffarna mer luftiga. Därefter kom någon på idén att lägga dem mellan bröd, när vet ingen. Men genombrottet kom 1904 på världsutställningen i Saint Louis.

Den handhållna, snabbätna och billiga måltiden passade en befolkning som blev allt mer bilburen. Att flera kvinnor kom ut i arbetslivet under 1930- och 40-talet bidrog till att tiden till matlagning blev knappare. Folk började i stället äta snabbmat som serverades över disk på nya diners, där hamburgaren snabbt blev obligatorisk på menyn.

Sedan följde kedjorna. Först ut var White Castle 1921, en veteran som ännu serverar sina fyrkantiga sliders (ett tidigt ord för hamburgare). Sedan kom Steak ’n’ Shake 1934 och McDonald’s 1940, följda av In-N-Out Burger, Jack in the Box, Burger King och många andra. Merparten av kunderna var till en början tonåringar från medelklassen med pengar och fritid. På 80-talet inledde kedjorna kampanjer som fick hela familjen att börja äta snabbmat. I dag slukas ungefär 50 miljarder burgare per år bara i USA. Det innebär omkring 150 stycken per person årligen.

I Sverige serverades den första hamburgaren på en utställning i Helsingborg 1955. Men det stora genombrottet dröjde till 70-talet. McDonald’s första restaurang, på Kungsgatan i Stockholm, öppnade 1973. Den statliga kedjan Clock (numera nedlagd) och Burger King startade tre år senare. På senare år har det kommit en helt ny generation ambitiösa burgarhak som tagit genren till nya höjder, med smakrikare och saftigare färs och djärvare smaksättningar.

Burgaren har varit föremål för mycken kritik. Somliga anser att den på kulturimperialistiskt vis tränger undan lokala mattraditioner. Forskare talar om att den tillsammans med pizza och annan västerländsk mat gjort människor i Asien överviktiga. Men den har också gett upphov till en massa spännande fusioner. McDonald’s serverar till exempel sichuanpepparkryddade burgare i Kina och vegetariska paneerburgare i Indien. I Sydkorea serveras hamburgare med både kimchi och bulgogi, i Mexiko med salsa och molesåser.

Burgaren har blivit utskälld för att vara onyttig och förödande för klimatet. Näringsmässigt är den egentligen inte sämre än mycket annat, det är snarare medföljande pommes frites och läsk samt stora portioner som är bovarna i dramat. Men det går inte att komma ifrån att den konventionella köttproduktionen är skadlig för miljön. Turligt nog finns det utvägar: ekologisk köttproduktion och de många vegetariska alternativen: tofu, paneer och stekost, färs från linser och ärtväxter.

Läget har aldrig varit bättre för att skapa sin egen hemmaversion. Jag förespråkar burgare med en mindre mängd kött och många tillbehör. Dels är det mer klimatvänligt, dels blir ätupplevelsen mer varierad.

Det finns många olika idéer när det gäller kompositionen. Själv väljer jag bort de traditionella sötaktiga hamburgerbröden och kör i stället med formbröd, fralla, källarfranska eller surdegsbröd. Men för många är detta en horrör. En del tycker om att ösa på med skivad eller grovriven hårdost, som smälts på köttet vid stekningen och sedan klistrar ihop hela bygget. En annan skola förordar mindre hopklibbade versioner, med större skillnader i konsistens och kontraster mellan varmt och kallt.

Recept: Din hamburgersås

Rör ihop din egen sås och fullända din burgare. Här är tre recept att inspireras av. Lek gärna fram din egen variant. Undvik kraftigt sötad svensk majonnäs eller gör din egen. Andra ingredienser att leka med: finhackad vitlök, gräslök, chili, sesamolja, sriracha, tabasco och finsmulad fetaost.

Ingredienser. 3 x hamburgersås 4 portioner, 15 minuter Klassisk burgardressing:

2 msk tomatketchup

2 msk dijonsenap

1 msk finhackad bostongurka

2 dl majonnäs

1 tsk milt paprikapulver

eventuellt lite salt

eventuellt lite vatten Blue cheesedressing:

2 dl filmjölk, gärna lantfil

140 g finriven grönmögelost

1 msk finhackad persilja

salt efter smak

2 msk olivolja Kaprisdressing:

1 msk nyriven pepparrot

1 msk finhackade sardeller

1 msk avrunnen kapris

2 dl majonnäs

½ dl gräddfil Visa mer

1. Låt stå i kylen minst en halvtimme, så smakerna sätter sig.

2. Smaka av. Servera kall.

Tips för bättre burgare Om du maler köttet själv, se till att det är kallt vid malningen och kyl gärna även kvarnen. Lägg in i frysen någon halvtimme. Använd smakrikt kött. Högrev, benfri märgpipa och bringa är goda val. Låt köttet vila när det är stekt. Lägg burgarna i en metallbunke eller på aluminiumfolie (men täck dem inte). Låt vila i 4–5 minuter. På så vis blir färsbiffen genomsaftig och blöder inte när man biter i den. Visa mer

Galna burgare Vill du testa ovanliga varianter? Här är en några exempel. Fish ’n’ chipsburgare, burgare med stekfläsk och stekt lök, rödvinsbräserade burgare med smålök, lammburgare med tzatziki, leverburgare med kapris och senapsdressing, råbiffburgare, tofuburgare med kimchi, burgare med blomkål, linsfärs eller bönfärs, panerad ost eller grillad kyckling som huvudråvara. Sloppy Joe, en variant med stekt lös färs, är en underskattad variant som kan kryddas med allt från tacokrydda till orientaliska kryddblandningar som ras el hanout och garam masala. Visa mer

