Jessie Sommarström: ”Jag glömmer aldrig förnedringen, och bestämde mig för att aldrig behandla någon så”

Globen Annexet är fyllt med gula tröjor. Det är Jessie Sommarströms hejarklack, som både syns och låter. Finalen på Årets kock 2022 har precis dragit i gång, och första uppgiften är att laga tre olika kanapéer. Jessie Sommarström fokuserar på att sätta smakerna i en av dem, en grillad ostfralla kryddad med skog. Visst vill hon vinna, men hennes mål i tävlingen är ett annat: Att klara sig igenom hela tävlingen, stå på benen ända till slutet, och lyckas leverera alla sina rätter till juryn. Det finns en anledning.

Jessie Sommarström har tävlat i Årets kock förut, senast 2020, då hon tog sig till final. Den hösten påverkade pandemin allt, och supportrarna fick följa tävlingen digitalt. De åtta tävlande arbetade intensivt men plötsligt var kocken i kök nummer sju försvunnen.

Finaltävlingen var slutet på en flera dagar lång uppladdning med middagar, smaktester och intervjuer. När allt skulle avgöras, genom att finalisterna skulle laga en varm och en kall rätt på kanin, fanns inget utrymme för kaffepauser.

Jessie Sommarström satt hopsjunken på golvet bakom köket. I fyra månader hade hon tränat stenhårt men när det väl gällde ville kroppen inte samarbeta. Benen bar henne inte, det flimrade för ögonen, och hennes assistent fick stå ensam i köket och titta på den där kaninen. Snart var det uppenbart för alla att Jessie Sommarström hade förlorat för mycket tid. Hon tvingades att bryta.

Uppmärksamheten kring Jessie Sommarström är stor och det är många som drar i henne. Inför en kommande semesterresa har svärmor bestämt att hon måste ha begränsad skärmtid. Foto: Anette Nantell

Tävlingen Årets kock har funnits sedan 1983. Senast en kvinna vann var 1988, då Kristina Pettersson tog hem segern. Att det ens är en kvinna i final är en ovanlighet. Förväntningarna var höga, och för många var Jessie Sommarström mer än bara en tävlande – hon representerade alla kvinnliga kockar i Sverige och deras rätt att ta plats i den övre gastronomin.

Nu satt hon där i mörkret bakom tävlingsköket, 155 centimeter lång och 38 kilo lätt, och förstod att hon hade gjort alla besvikna.

Fakta. Årets kock Tävlingen Årets kock startades 1983 av mejeriföretagens branschorganisation Svensk Mjölk tillsammans med Gastronomiska Akademien och Tore Wretman. Målet var att öka intresset för gastronomi, lyfta kockyrkets status och även öka det skandinaviska kökets renommé. Det är Sveriges mest prestigefulla matlagningstävling och kallas också SM i professionell matlagning. Vinnaren får ta emot Gastronomiska Akademiens mejerimedalj i guld av prins Carl Philip som är tävlingens beskyddare, liksom titeln Årets kock och 250 000 kronor. Visa mer

Dagen efter kom blombud, uppmuntrande hälsningar och ”stackars dig”.

– Det är det värsta jag vet, jag vill inte att någon ska tycka synd om mig, säger Jessie Sommarström. Det hade varit bättre om de var arga på mig.

Den enda som var arg var hennes då sexåriga son Theo: ”Men jag har ju sagt till alla på skolan att du skulle vinna Årets kock, vad ska jag säga nu?”

– Jag tänkte att de på Årets kock måste tycka att jag var värsta skämtet. Jag ringde och sa förlåt för att jag hade fuckat upp deras tävling, jag fattade ju att det såg illa ut i tv-sändningen.

– Och så var det ju det där att jag var tjej, den klenaste på hela bygget, att jag liksom hade gett upp.

Hon grämde sig över förlusten, bara tanken på tävlingen gav henne rysningar och hon började kallsvettas – samtidigt var det omöjligt att fokusera på annat. Varje kväll kom bilderna tillbaka. Månaderna gick och hon förstod att hon måste gå vidare. Men hur? Till slut insåg hon att det bara fanns ett sätt: Hon måste på't igen.

Jessie Sommarström driver innovation, hållbarhet och utveckling på Urban Deli, men jobbar också mycket med hållbarhetsorganisationen Axfoundation och deras projekt kring framtidens mat. Foto: Anette Nantell

När Jessie var åtta månader gammal bodde hon på ett indiskt barnhem. Siv Sommarström hade kämpat i tio år för att få adoptera. Hon var ensamstående, hade sparat och utbildat sig till barnskötare för att bevisa att hon var lämplig. Nu hade hon åkt från Lidingö i Sverige till Goa i Indien. Det blev problem direkt, när Siv upptäckte ett otäckt sår på Jessies ben.

Det visade sig vara benröta, osteomyelit, en bakteriesjukdom som oftast kan behandlas med antibiotika. Men sjukdomen hade gått för långt, och Jessie måste akutopereras. Det kom att bli uppemot tretton operationer under Jessies första år i livet (hon har tappat räkningen) och av läkarna fick hon så småningom veta att hon aldrig skulle kunna springa, aldrig kunna träna, bli gravid eller arbeta med något där man måste stå länge. Som att jobba i kök till exempel.

De där första månaderna på barnhemmet i Goa har satt sina spår.

– Jag kan känna skuld, jag har fått så många chanser i livet. Hade jag inte blivit adopterad hade jag varit död i dag. Nu är det dags för mig att ge något tillbaka.

Av läkarna fick Jessie Sommarström veta att hon aldrig skulle kunna ha ett fysiskt krävande arbete, på grund av sitt skadade ben. Det är inget som märks när hon förbereder rotselleri för kvällens evenemang. Foto: Anette Nantell

Jessie och hennes lillebror växte upp med mamma Siv på Lidingö. Siv Sommarström jobbade som dagmamma, det var ungar överallt och dörrarna var ständigt öppna. På sommaren låg Jessie på stranden med gips, på vintern försökte hon lära sig spela hockey för att bevisa att hon visst kunde använda sitt ben.

När Jessie var sju år tog mamma Siv ett banklån och hela familjen åkte till Indien för att barnen skulle få lära känna kulturen där. Influenserna fick följa med hem, vid familjen Sommarströms matbord serverades vegetarisk mat, ofta med indiska smaksättare, och brödet var alltid hembakat.

– När jag hade kalas bjöd hon på linsgryta. Alla tyckte det var jätteäckligt och jag satt och skämdes, minns Jessie Sommarström.

Fakta. Jessie Sommarström Född: 1979 i Goa, Indien. Familj: Maken Gordon och sönerna Theo (8 år) och Justus (3 år). Bor: Vaxholm utanför Stockholm. Aktuell: Årets kock 2022 Gör: Driver innovation, hållbarhet och utveckling på Urban Deli. Tidigare tävlingserfarenheter: Tvåa i ”Kockarnas kamp” i TV4 2021, finalist i Årets kock 2020. Visa mer

Då drömde hon om rostbröd och fläskkotletter med klyftpotatis och champinjonsås. I dag har Jessie Sommarström omvärderat barndomens mat.

– Jag har förstått att måltiderna var viktiga hos oss, vi åt alltid tillsammans och satt och samtalade. Mamma hade små resurser men la ner otroligt mycket tid, och lagade sådan mat som jag vill att mina barn ska äta i dag. Mycket baljväxter, hembakat rågbröd… Det är ju drömmen, som man skulle önska att man hann laga själv.

När hon under tonåren började äta middag hos kompisar vidgades vyerna. Hon fascinerades av hur många olika kulturer det fanns, hur det avspeglades på tallriken, och drömmen om att bli kock föddes.

– Jag bestämde mig för att lära mig laga alla de där sakerna som verkade så otroligt goda. Men mamma tyckte inte att det var en bra idé, hon trodde det var en tonårsnyck.

I två dagar förbereder Jessie Sommarström rätterna som ska serveras vid middagen på Torsåker gård. Gästerna får bland annat smaka några av de rätter hon lagade i finalen på Årets kock och snacks gjorda på drav, en restprodukt från öltillverkning. Foto: Anette Nantell

Efter gymnasiet fick Jessie Sommarström sitt första, efterlängtade, jobb på en restaurang. Eftersom hon saknade utbildning måste hon jobba sig upp, steg för steg.

Hon började som diskare. Snabbt förstod hon att om hon blev klar med lunchdisken innan middagsgästerna kom så fick hon hjälpa till i köket. Till en början var det enkla uppgifter, skala lök, skära wokgrönsaker – men hon fick i alla fall hantera en kockkniv.

Så kom dagen när köksmästaren sa att ”i dag Jessie, får du sätta på dig kockrock”.

– Jag var så himla glad och förväntansfull. Jag kände att ”det är nu det händer, jag kommer att få ställa mig att steka någonting i det här köket”.

Hon bytte om, satte på sig en ren, vit kockrock och de klassiska pepitarutiga kockbyxorna för första gången. Allt var för stort, Jessie nästan drunknade i kläderna, vek upp både ärmar och ben men ändå: Hon minns att hon var stolt. Och hon minns vad som hände sedan.

”Nu går du och köper en tandborste,” sa kökschefen. ”Du ser kakelplattorna på golvet? Det här gråa emellan? Ta ammoniak och så skrubbar du bort det med tandborsten.” Kockkläderna? De skulle Jessie Sommarström ha för att inte förstöra sina vanliga kläder.

”Allt kan inte vara perfekt från början”, säger Jessie Sommarström. ”Jag tycker att det är viktigare att jobba med en råvara som är hållbar både för klimat och hälsa, göra den god och öppna andra människors ögon för den.” Foto: Anette Nantell

Nyligen aviserade Noma, en dansk stjärnkrog som flera gånger utsetts till världens bästa, att de ska stänga. Kocken och grundaren René Redzepi, som drivit krogen i tjugo år har kommit fram till att fine dining på den högsta nivån inte är hållbart. ”Det fungerar inte, varken ekonomiskt eller emotionellt, som arbetsgivare eller som människa”, sade han till The New York Times och arbetsmiljön i restaurangköken beskrivs ofta som toxisk.

– Jag glömmer aldrig den där förnedringen, och bestämde mig för att aldrig behandla någon så, säger Jessie. Det är nödvändigt med ömsesidig respekt mellan kolleger, alla måste känna sig trygga, från diskare och uppåt. Alla är beroende av varandra och funkar det inte i disken kommer ingenting annat heller att funka.

Steg för steg jobbade hon sig uppåt, fick jobb på Sturehof, startade eget. Men bakslagen kom i samma takt. Mamma Siv gick bort. En knöl som Jessie hade på halsen visade sig vara en aggressiv tumör, som måste opereras bort.

Restaurangen som hon öppnade med en kompis fick dåliga recensioner, drabbades av fuktskador och inbrott och gick till sist i konkurs. Jessie jobbade, jobbade och jobbade tills skulden till banken var betald.

När Jessie Sommarström fick jobb på stjärnkrogen Esperanto var det en dröm som gick i uppfyllelse. Men det dröjde inte länge innan hon insåg att det var omöjligt att kombinera karriär och familj. Hon valde familjen. Foto: Anette Nantell

På en julfest träffade hon kocken Gordon Grimlund och de blev ett par, därefter en trio. Han kom från en familj med stort matlagningsintresse. När Jessie fyllde 35 bjöd han henne på födelsedagsmiddag på Esperanto.

– Middagen inleddes med mjölkskinnsknyten. Mjölkskinn? Jag fattade ingenting! Sedan fick vi frasiga lökspöken. Det var så mycket som var helt fantastiskt och jag kände att herregud, här vill jag jobba!

Esperanto var en av Stockholms mest prestigefyllda krogar. De fick utmärkelser, gjorde Nobelmiddagen och öppnade nya populära ställen. Sayan Isaksson som drev restaurangen hade en egen matlagningsstil och bröt med det nynordiska som var den dominerande trenden. Jessie blev en i gänget, och hade äntligen nått sitt mål, att få jobba på finkrog.

– Jag fick lära mig otroligt mycket, och man hittar en gemenskap när man jobbar så där tajt, säger Jessie Sommarström. Man lär känna varandra utan och innan, blir som en familj.

Stämningen i köket var en annan än den hon var van vid:

– Det var väldigt mjuka personer som jobbade där, inte det där hetsiga. Samtidigt var alla lika drivna som jag, vi hade samma mål. Det var en jätterolig tid.

Jessie Sommarström har en tydlig plan för ölet hon vill brygga. Det ska vara ekologiskt, på svenskt kulturspannmål och svensk humle. Bryggmästare Richard Bengtsson är lite tveksam till en början, han är inte säker på att det går att få fram tillräckligt mycket svenskodlad humle. Men han lyckas ändå få tag på de 25 kilo som behövs. Foto: Anette Nantell

Att arbetstiderna var minst sagt obekväma, långa pass och sena kvällar, visste hon om redan från början. Hon hade ju jobbat på restaurang hela sitt vuxna liv och var van. Det var bara en sak som var annorlunda. Nu hade hon barn. Varje morgon gick hon upp klockan sex med sonen Theo, och ibland passade hon på att städa när hon kom hem mitt i natten.

– Man ska ju vara en god fru också, jag ville känna att jag bidrog.

Hennes make jobbade också på restaurang, varannan vecka kväll, varannan vecka dag. Vardagslivet gick ihop tack vare att hans föräldrar hjälpte till med sonen Theo.

Jessie Sommarström hade nått toppen, dit hon alltid strävat, hon som varken skulle kunna ha ett fysiskt krävande jobb eller få barn enligt läkarna.

Men allt kom att förändras, genom en kram. Den kram hon inte fick, när Theo – som hon inte sett på ett dygn – valde att krama farmor i stället.

– Då kände jag att jag inte kan göra det här. Har jag satt ett barn till världen måste jag ju vara med honom, säger hon.

Jessie Sommarström hämtar åttaåriga sonen Theo efter skolan. ”Har jag satt ett barn till världen vill jag ju vara med honom,” säger hon. Kompisen Felicia och fritidsledaren Andreas kikar på dem genom fönstret. Foto: Anette Nantell

Dagen efter sade hon upp sig. Hon insåg att toppjobbet på lyxkrogen inte gick att kombinera med familjelivet, och det blev karriären som fick stå tillbaka. Så i stället för att göra små ätliga konstverk på en stjärnkrog tog Jessie Sommarström jobb som lunchkock på Urban Deli i Sickla.

– Det kändes så tungt i början, säger hon. Att gå från ett ställe som jobbar på den nivån som Esperanto gjorde, till ett ställe som jobbar med värmeskåp.

Men hon vande sig, fick utökat ansvar och intressanta projekt att ägna sig åt. Efter en tid blev hon gravid igen, och under mammaledigheten slog pandemin till. Jessie Sommarström var rastlös och uttråkad, och bestämde sig för att skicka in ett bidrag till Årets kock. Hon hade sökt tidigare, och nu gick hon ända till final. Hon tränade dag och natt men halvvägs in i finalen gick det inte längre.

– Det var mitt eget fel, jag trodde att jag skulle bli säkrare ju mer jag tränade, utan att lyssna på kroppen, säger Jessie Sommarström i dag.

För Jessie Sommarström är hållbarhet en av de viktigaste gastronomiska frågorna. Drav, en restprodukt från öltillverkningen, vill hon testa att baka bröd på. Foto: Anette Nantell

Hon var knäckt, både fysiskt och mentalt, och ältade sitt misslyckande. Hur skulle hon bära sig åt för att gå vidare? När hon fick frågan om att delta i tv-programmet ”Kockarnas kamp” tackade hon ja. I den populära tv-serien tävlar kända kockar om att vara snabbast, starkast, smaksäkrast. Under mysiga middagar på ett skånskt slott berättar de om sina liv innan det är dags för såsduell och förloraren åker ut. Strax innan hon skulle åka ner till inspelningen började tankarna snurra.

– Vad har jag gjort? Vilken idioti, jag har försatt mig i samma situation igen, säger hon. Tänk om jag åker ut först, det kommer ju inte göra så att jag mår bättre direkt. Min man var skeptisk, vi fick prata igenom vad som skulle kunna hända om jag förlorade i tv – igen.

I åtta avsnitt kämpade hon, hackade rättika, gjorde pasta och kokade sås inför hundratusentals tv-tittare. Under inspelningarna i det som kallas ”ladan” var hon ofta tvungen att gå ut och kräkas. I finalen förlorade hon med några ynka poäng. Surt så klart, men hon hade vunnit något annat: Hon blev inte längre stressad av att arbeta framför kameror och hade vant sig vid att hantera mediernas frågor.

Hon fick också en försmak av vad det innebär att vara känd från tv. Flera gånger när hon var och handlade kommenterade främmande människor det som låg i hennes varukorg, tyckte att hon borde kunna vispa egen majonnäs i stället för att köpa färdig och att hon borde göra egen pepparkaksdeg.

Bagaren Mattias Wallmark har bakat pizza på perent, flerårigt, vete och Jessie Sommarström hinner med en snabb matpaus. Foto: Anette Nantell

Jessie Sommarström var glad över att hon hann göra pepparkakshus med sina barn över huvud taget och brydde sig mindre om vilken deg hon använde.

Men hon insåg också att hon inte kunde väja, hon måste tillbaka upp på hästen. 2022 sökte hon till Årets kock igen.

Den här gången la hon upp träningen på ett helt annat sätt. Gustav Leonhardt, Årets kock 2021, blev hennes coach som tillsammans med kocken Desirée Jaks hjälpte henne att strukturera tiden i köket. Och sa åt henne när det var dags att gå hem för dagen.

I stället för långa pass där alla rätter lagas upp i ett sträck på tid fokuserade Jessie Sommarström på fysisk träning, för att må så bra som möjligt när det var dags för tävling. Hon skaffade en PT, tränade löpning, styrka och yoga. Hemma pratade hon upplägg, presentation, tallrikar och smaker med sin man dag som natt.

En av Jessie Sommarströms vinnarrätter var eldad kummel med stekt och picklad kantarell, krondill, grillad purjolöks-millefeuille med pressade örter och brynt sandefjordsås. Foto: Emma Shevtzoff/Årets kock

Jessie Sommarström är ensam kvinna i finalen även denna gång. Hon svettas och är stressad, men känner ändå att hon har koll på läget.

– Mitt mål med tävlingen var att leverera mina tallrikar till juryn, lyckades jag bara göra det så visste jag att jag skulle vara nöjd – även om man så klart vill vinna. Men jag behövde klara en hel tävling för att kunna gå vidare, säger hon.

Hon ligger bra till när det är dags för sista momentet, där fisken kummel är huvudråvara. Kokar en buljong, ger filéerna en snyggt eldad yta och serverar dem med kantareller och små små krondillsvippor.

Fakta. Så gick tävlingen till De kockar som ville tävla i Årets kock 2022 skickade redan under våren in ett receptbidrag och en bild. En jury valde anonymt ut 24 bidrag som gick vidare till kvalet i mitten på juni. De åtta med högst poäng från de två dagarna gick vidare till finalen den 15 september. Den första tävlingsuppgiften presenterades i augusti: att tillaga tre olika kanapéer; en baserad på bröd eller spannmål, en baserad på potatis eller rotfrukt och en baserad på valfri grönsak eller frukt. Finalens andra uppgift var att tillaga lammsadel på samma sätt som Karin Fransson brukade tillaga sitt lamm på Hotell Borgholm. I rätten måste finalisterna använda vissa givna råvaror. Till lammsadeln skulle det serveras sås och tre valfria tillbehör. En namnkunnig jury bedömde de tävlandes prestationer, bland annat utifrån presentation och smak. Under hela tävlingsdagen följde också en metodjury finalisternas sätt att arbeta. Bland annat bedömde de hur de tävlande minimerade råvarusvinn och kommunicerade med sin commis, assistent. Även detta poängsattes. De fyra finalister som hade högst totalpoäng efter att ha presenterat de två första rätterna gick vidare i tävlingen och presenterades för dagens sista tävlingsuppgifter: Att laga två rätter baserade på kummel, en med buljong och en med fisk och svamp. Visa mer

För första gången sedan 1988 tar en kvinna hem segern, Jessie Sommarström vinner överlägset med 775 poäng av 800 möjliga. När hon traditionsenligt hissas i luften medan guldkonfettin yr, flyger hon högre än någon tidigare vinnare gjort.

Jessie Sommarström är andra kvinnan i historien att vinna Årets kock. Jublet i Globen Annexet visste inga gränser när det stod klart att hon hade segrat. Foto: Samuel Unéus/Årets kock

Jessie Sommarström behöver den här vinsten. Men sanningen är nog den att föreningen Årets kock behöver den minst lika mycket. De har länge kritiserats för mansdominansen, att tävlingen känts omodern och gubbig.

Med vinsten kommer uppmärksamhet, och uppdrag man förväntas göra tillsammans med tävlingens sponsorer. Man ska brygga ett eget öl, laga galamiddagar, dela med sig av recept i tv. Allt det där får vänta. Först ska Jessie Sommarström köpa en kattunge.

Det är ett löfte till barnen, efter tävlingen ska de skaffa katt. Då kommer allt lugna ner sig och Jessie Sommarström ska ta ledigt ett par veckor för att vara hemma med kattungen.

Det blir så klart inget av med den där ledigheten, och svärföräldrarna – som troget ställt upp som barnvakt – får utökat uppdrag och blir nu även kattvakter åt lilla Mozart.

På Torsåker gård får Jessie Sommarström möjlighet att fördjupa sig i frågor kring hållbar gastronomi. ”Ju mer kunskap man har, desto mer ansvar kräver det”, tycker hon. Foto: Anette Nantell

2023 är ett stort år för Årets kock. Då firar tävlingen 40 år, samtidigt som Stockholm är utsedd till gastronomisk huvudstad i Europa. Jessie Sommarström är ett viktigt ansikte och hon vet vad hon vill uppnå, men hon är stressad. Frågor kring hållbar gastronomi och hur vi ska äta i framtiden upptar hennes tankar, genomsyrar hennes matlagning och påverkar hennes yrkesmässiga val.

– På en finkrog kan du inte förändra lika snabbt, du lagar mat till trettio personer på en dag. Men kan man utveckla en fisk som braxen – som kanske inte ser så aptitlig ut till en början – till en produkt som kan användas inom offentlig gastronomi, där man når ut till många direkt, det är fantastiskt, säger Jessie Sommarström.

Att i stället för, som många andra stjärnkockar, bara jobba med de finaste råvarorna väljer hon hellre en hållbar råvara som kan utvecklas.

Som Årets kock förväntas man delta i projekt med tävlingens sponsorer, göra evenemang och synas i media. För Jessie Sommarström är hållbarhetsfrågorna viktiga, och det är dem hon vill driva under året. ”Jag vill inte bara göra recept, jag vill ju vara med och förändra livsmedelssystemet. Men det finns så mycket att göra, och ett år går så fort.” Foto: Anette Nantell

– Allt kan inte vara perfekt från början, säger hon. Det är det kockyrket handlar om, att ta en råvara, göra den god och öppna andra människors ögon för den. Det är långsiktig hållbarhet.

Men det är trögt och tar tid att förändra – tid som Jessie Sommarström inte tycker finns.

– Jag har varit tvungen att fundera igenom hur jag ska använda det här året, jag har en unik plattform nu och det måste jag ta vara på. Ska jag bara sitta och skriva recept? Nej, jag har bestämt mig för att jag måste trycka på, utmana, initiera projekt och fokusera på det som kan förbättra för generationen efter oss.

