Krögaren Fredrik Eriksson: Vi har satsat på uteserveringen

Hur har ni påverkats av coronakrisen?

– Vi har två enheter, dels restaurangen på Nationalmuseum, dels Långbro Värdshus i Älvsjö. Museirestaurangen stängdes tillfälligt i samband med att museet stängde i mars, men förhoppningsvis kan vi öppna igen i någon form 16 juni. Långbro värdshus har gått bättre, det är ett stort hus där vi har möjlighet att vara flexibla, vi har lojal personal och publik. Men jag funderar på hur det blir framöver, hur kommer konferenserna att se ut, kan vi ha julbord i år? Jag har mycket tankar kring framtiden.

Vad har ni gjort för att minska effekterna?

– Tidigare har vi haft mycket take away, men det minskar nu när sommarsäsongen inleds. All mat som finns på barmenyn går att få med sig hem, många av våra gäster kommer ofta och vill ha variation. Vi har också satsat på uteserveringen, den är större än någonsin, både fler platser och på en större yta. Vi komprimerat menyn, men gjort större möjligheter att äta lagad mat på uteserveringen. Dessutom kommer vi för första gången att servera lunch även i juli.

– Många brukar fira skolavslutningen hos oss, men det blir ju annorlunda i år. Vi håller öppet både ute och inne, har en egen food truck, där man kan köpa med sig mat att äta i parken. Och så blir det godisförsäljning.

Vad tycker du att man ska äta i kväll?

– Unna dig svensk färskpotatis, den börjar komma ner i pris nu. Kanske bara gaffelmosad med smör och flingsalt på toppen? Och lite matjessill till?

