Frida Ronge är gastronomiskt ansvarig på Tak, en restaurang på Brunkebergstorg i Stockholm. De serverar mycket fisk och skaldjur, och för Frida är det viktigt att gästerna kan känna sig trygga med att den fisk som serveras är hållbart fiskad.

– Jag har till exempel fått lära mig att det inte alltid är rätt att välja närproducerat, det beror på hur bestånden ser ut.

Nyligen MSC-certifierades ett stort fiske i Västerhavet och Nordsjön, vilket lett till att flera svenskfångade fiskar som kolja, kummel, långa, rödspätta, gråsej, lubb och sjötunga nu certifierats.

Testa Frida Ronges recept: Så tillagar du de nya matfiskarna

MSC, Marine Stewardship Council, är ett certifierings- och miljömärkningsprogram för hållbart fiske och för att en fisk eller en produkt ska få bära märkningen ska den vara vildfångad och komma från ett livskraftigt bestånd. Frida Ronge är ambassadör för märkningen och har även varit involverad i projekt som undersökt möjligheten att göra fiskbiffar av under­utnyttjade karpfiskar som brax och id.

Några av de MSC-certifierade svenskfångade fiskarna. Foto: Eva Tedesjö

– Jag är fiskhandlardotter och har jobbat med fisk och skaldjur sedan jag tog studenten. Men intresset för hållbarhet har vuxit fram. Jag tycker det är viktigt att välja fisk från kontrollerade bestånd, så att våra barn och barnbarn också kan äta vild fisk.

Frida Ronge gläds över större utbud.

– Långa, lubb och kummel är fantastiska fiskar som lätt kan användas i de recept där man har torsk. Och rödspätta har jag så fina barndomsminnen av, när mamma stekte den och serverade med remouladsås och kokt potatis. Så det är roligt att den är certifierad nu.

De certifierade fiskarna finns inte i alla fiskdiskar i dagsläget, men bästa sättet att få in dem är genom att prata med fiskhandlarna och be dem ta in dem, enligt Frida Ronge.

– Om efterfrågan finns kommer fiskhandlarna att börja ta in dem. Det är vårt ansvar som konsumenter också. Jag hoppas också på fler nordiska hållbara alternativ i frysdisken än vad som erbjuds nu. Då tror jag ännu fler kommer att våga ta nya riktningar.

Gråsejen, eller sej, är en kraftig, spolformad fisk inom torskfamiljen. Den används i fiskpinnar och burgare på grund av sin färg. Men sejen är en delikatess. Foto: Eva Tedesjö

Långan är en typisk västkustfisk. Den betraktas som en mycket god matfisk och kan anrättas på en mängd olika sätt. Den har fast och gott kött som passar bra exempelvis i en fisksoppa. Foto: Eva Tedesjö

Kummeln är långsmal och spolformad. En matfisk med många användningsområden. Köttet är vitt och det passar utmärkt att steka och pochera. Foto: Eva Tedesjö