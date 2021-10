Lär dig hitta rätt i ipa-djungeln

Ipa sorter att ha koll på

Amerikansk ipa. Modern ipa med tydligare humlearom och beska. Ex: Ipa Olof från Smith Street, 44 kr, LS 11616.

Black ipa (bipa). En mörk, ofta nästan svart, ipa där en del av malten bytts mot hårdare rostad, så som choklad- eller svartmalt. De rostade tonerna balanserar fint de i övrigt intakta ipa-karaktärerna. Ex: Black ipa från Eskilstuna Ölkultur, 27:90 kr, LS 35316.

Belgisk ipa. En kombination av två olika världar där den belgiska fruktigheten från jästen kombineras med den amerikanska humlefrukten.

Brittisk ipa. Den traditionella ipan med en mer återhållsam beska, något lägre alkohol och ofta karamellig malt. Ex: Brittisk ipa från Ocean Bryggeriet, 31:80 kr, LS 34409.

Brut ipa. För att balansera den höga beskan finns ofta en rund maltsötma. I en brut-ipa har ölet jäst ut till helt vilket ger ett torrt öl, men också med en mer påtaglig beska. Ex: Extra brut ipa från Mohawk, 34:90 kr, LS 33687.

DDH ipa. ”Double dry hopped ipa”, för att maximera humlearomen är det vanligt att ipa:n torrhumlas både två och tre gånger. Det ger en intensivare frukt som ofta balanseras med rundare maltkropp och lite högre alkohol. Ex: DDH Session neipa från All in Brewing, 33:40 kr, LS 36193.

Frukt-ipa. Som ett komplement till humlen kan man med hjälp av olika frukter maximera ölets fruktighet. Ofta vill man förstärka den naturliga humlefruktigheten med hjälp av frukter i samma stil, t ex passionsfrukt och mango. Ex: Pango ipa från Brewski, 32:90 kr, SB 30993.

Hazy ipa. Ofta i neipa-stil. Delar av kormalten är utbytt mot havre och/eller vete för en krämigare och fluffigare textutr. Alltid ofiltrerad. Ex: Amazing Haze från Stigberget, 32:90 kr, SB 31487.

Imperial/Dubbel Ipa (dipa). Mycket beska och alkohol, en stil född ur jakten på nya rekord, ofta med en rund sötma som balanserar beskan. Ex: Utah dipa från Oppigårds, 32:50 kr, SB 31266.

Kveik-ipa. Kveik är en snabbjäsande jäst som jäser på höga temperaturer vilket också ger en rik fruktighet. Ex. Fjord, Kveik dipa från Northern Exposure, 48:50 kr, LS 35018.

New England ipa (neipa). En humligare stil där beskan blir sekundär då ölet i stället torrhumlas kraftigt. Det ger stor humlearom utan att beskan blir för markerad. Ofta är maltkroppen ljus och nästan fluffig, alltid ofiltrerat ”hazy” och med en rund, sötma. Ex: Pillow talk ipa från Stockholm Brewing Co, 39:90 kr, LS 36595.

Rye ipa/Råg-ipa. En del av kornmalten är utbytt mot rågmalt vilket ger ett lite mörkare öl med fylligare maltprofil. Ex: Rye India pale ale från Sibbarps Husbrygger, 29:60 kr, LS30936.

Session ipa (sipa). Alkoholsvag variant av ipa, ofta runt 4,5 procent, utan att ipa-smaken ska påverkas. Session-tolkningar förekommer i många olika stilar. Ex: A moment of clarity , 24:90 kr, SB 31715.

Single hop ipa. En ipa där endast en sorts humle används. Ex: Singel hop ale från Apex, 47:90 kr, LS 32887.

Sour ipa. En hybrid mellan suröl och ipa, ofta en neipa, där beskan inte är särskilt påtaglig. Syran lyfter fram humlearomerna på ett bra sätt. Ex: Sour Lemon ipa från Brekeriet och Idlewild, 34:90 kr, LS 83134.

Trippel ipa (tipa). Nivån upp från dipa, här finns mer av humle och malt och ofta en alkohol på 10-11 procent. Har ändå ofta en bra balans tack vare sin rika maltkropp. Ex: Trismegistus Triple ipa från Omnipollo, 70:90 kr, LS 31874.

West Coast ipa (WCIPA). Den amerikanska västkust-ipan utmärker sig i dag med hög beska och tydliga humlearomer som ofta drar åt citrusfrukter. Ex: West Coast ipa från Poppels Bryggeri, 24:90 kr, SB 1489.