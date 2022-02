Mars månads bästa vinnyheter

Så fungerar sortimentet

Fast sortiment uppdateras fyra gånger per år och består av cirka 2 400 drycker. Butikens storlek och kunderna efterfrågan avgör vilka drycker som finns i vilka butiker.

Tillfälligt sortiment består av utvalda drycker som endast finns i begränsade volymer under en kort tid. Dessa 40-60 drycker per vecka lanseras just nu på fredagar. Utbudet i butik kan variera men hela sortimentet kan beställas på nätet.