Mat i kulturen: Målet är att hon utropar ”hurra”

Mat i kulturen Musik "I'm getting myself ready for you"

Sång av Cole Porter

Vad gör man inte för kärleken? Bantar, till exempel. I Cole Porters ”I'm getting myself ready for you”, ur Broadway-showen ”The New Yorkers” från 1930 måste man avstå den goda maten för att bli värdig motpartens kärlek. Nu är det slut med fläsk och bönor, löksoppa, ägg och kalkonlår.

Målet är glasklart: Att föremålet för de ömma känslorna ska utropa ”hooray!” när hon för första gången får se honom i ”the so-to-speak” – ni-vet-vad – vilket ju inte är en direkt blygsam ambition.

Musikalen kom till under den amerikanska förbudstiden, och innehåller också gott om skämt och referenser till alkohol som ”Drinking song” and ”Say it with gin”.

Den som känner att det nu blev lite lite mat och lite mycket sprit behöver inte misströsta. Mot slutet av sången anas en liten strimma hopp när huvudpersonen trots allt sjunger att ”if you still feel I need a meal, I'll risk an olive or two.”

