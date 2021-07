Mathias Dahlgren: Då räckte min pärm med torkade kryddor inte långt

När jag, tillsammans med två kockkompisar, skulle öppna restaurang Fredsgatan 12 ville vi göra en ny trendig sås som hette pesto. Till den behövdes rikliga mängder med färsk basilika. Men de små krukorna med färska örter som börjat säljas var för dyra i förhållande till den volym vi behövde, så vi fick avvakta.

Det här var år 1994, och peston visar hur mycket som har hänt i Sverige med mat och råvaror de senaste 30 åren.

Så småningom kunde vi köpa basilika på lösvikt – först importerad från Israel, och senare svensk.

Många tänker nog på färska örtkryddor året runt som en självklarhet. Men i mitten av 80-talet var allt annat än dill, kruspersilja och gräslök nära omöjligt att få tag på om man inte odlade det själv under sommarmånaderna.

Hemma på gården utanför Umeå hade min mormor Alice en rejäl tuva med gräslök bakom knuten, som hon klippte med saxen och kryddade maten med. I övrigt var det mest torkade kryddor i mitt barndomshem. Vitpeppar, lagerblad, kryddpeppar, nejlika, mejram, kardemumma, kanel och ingefära.

I början av min kockutbildning fick vi göra ett så kallat ”kryddkompendium”: Torkade kryddor tejpades fast på papper, tillsammans med information om kryddans ursprung, smak och användningsområde. Allt paketerades i numrerade plastfickor som sedan sattes in i en pärm. Ordning och reda!

Sommaren 1988 arbetade jag som ung kock på Hotell Borgholm på Öland. Kökschefen Karin Fransson var känd för att arbeta mycket med grönsaker och färska örter. I det läget räckte min väl tummade pärm med torkade kryddor och förmågan att kunna identifiera gräslök inte långt.

Varje dag kom Karin Fransson till jobbet med kassar fyllda med egenodlade örter. Det visade sig att det inte bara fanns en sorts basilika, det fanns kanske tio. I början var det som att leva i en mardröm av nya gröna blad, men i backspegeln är jag glad att jag fick lära mig mycket om alla nya örter på tyskans vis.

Under andra hälften av 1990-talet förändrades Stockholms restaurangscen. En ny generation kockar hade rest ut i världen och hämtat inspiration från städer som New York, Paris, London, Barcelona. Färska örter blev ett naturligt inslag i matlagningen på de flesta svenska restauranger med ambition. Under 1900-talets sista år gick basilikan om persiljan som Sveriges mest sålda ört. De färska örterna tog sig under en period även en del märkliga uttryck, som oätliga nystan av timjan på saffransdoftande fiskgrytor och rosmarinspett i nära nog allt som gick att äta.

Snart blev basilikakrukan ”fotomodell” och stilikon. I början av 2000-talet utgjorde den tillsammans med några citroner, en flaska olivolja och flingsalt ett självklart stilleben på en marmorskiva till arbetsbänk och en snygg vattenkran.

Med tiden har den fått sällskap av koriander och thaibasilika, smaker vi lärt oss uppskatta när intresset för nya kök runt om i världen vuxit. Precis som många av de traditionella torkade kryddorna inte växte här historiskt, gör inte heller basilikan eller koriandern det. De krukodlade örterna är därför en välsignelse, speciellt på vinterhalvåret.

Om det 1994 hade varit möjligt att googla ”hydroponiskt startkit för egen odling av basilika”, då vet jag tre kockar som garanterat hade gjort det. Hydroponisk odling innebär att man odlar utan jord, i endast vatten och näringslösning. Nu är möjligheterna på plats, och kanske blir vi många som i framtiden odlar både basilika, koriander och thaibasilika hemma i köksfönstret året om.

Så tar du hand om örterna Basilika är en av de örter som tål kyla allra sämst, att de överlever i våra matkassar på vintern från butik till hemmet är nära ett mysterium. Redan vid temperaturer under 12 grader börjar den må rejält illa och tappar i smak.

Tänk på att även använda stjälkarna. De flesta krukodlade örter har både mer smak och karaktär i stjälkarna än i bladen i sig, det gäller speciellt basilika och koriander. Så kasta dem inte, utan skär dem riktigt fint och använd dem i maten. Visa mer

Mitt basilikatips: Jordgubbar med thaibasilika, farinsocker och lime

Ingredienser. Jordgubbar med thaibasilika 4 portioner 1 liter färska jordgubbar 2 krukor thaibasilika

3 msk brun farin

2 lime (ekologiska och sköljda) Visa mer

1. Ansa jordgubbarna, skölj dem i kallt vatten och låt rinna av på en kökshandduk i rumstemperatur.

2. Skär av basilikan, skölj den i kallt vatten och låt även den rinna av på en kökshandduk i rumstemperatur.

3. Om jordgubbarna är jättestora kan du dela dem i 4 bitar, mindre jordgubbar halveras. Skär thaibasilikans stjälkar och hälften av bladen fint med en vass kniv.

4. Finriv det yttersta skalet på limen och pressa ur saften.

5. Blanda farinsocker, fint skuren basilika, limezest och juice tills sockret löst sig. Vänd i de skurna jordgubbarna och blanda runt.

6. Lägg upp på ett serveringsfat och toppa med de resterande bladen av thaibasilika.

