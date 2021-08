Mathias Dahlgren: Så gick det till när världens dyraste knöl blev vardagsmat

Ett par gånger per år bilar jag längs Norrlandskusten för att besöka familj och goda gamla vänner i Umeå. Längs E4:an kryllar det tyvärr inte direkt av kulinariska möjligheter att uppleva lokal mat, så jag tar matpaus i ett industriområde strax utanför Sundsvall. I hamburgerkedjans drive thru-lucka köper jag en QP Cheese, Coca-Cola zero med is och maskinskalade morötter. En reklamskylt berättar att de också serverar tryffelburgare.

I början av mitt kockliv ansågs tryffeln som extremt lyxig; den var dyr, svår att få tag på, och serverades endast på de finaste restaurangerna i Frankrike och norra Italien. Nu uppträder den plötsligt i majonnäsform, både på Stockholms hipster-hamburgerställen och hos de stora kedjorna runt om i landet.

Hur gick det till när något som var så exklusivt och dyrt blev så folkligt och billigt, utan att någon ens höjde på ett ögonbryn?

Tryffeln är en svampväxt, en knöl som endast kan växa i symbios med ett träd, precis som kantareller faktiskt. Medan kantarellerna växer ovan jord och är relativt enkla att se med blotta ögat så växer tryfflarna under jord. Då både grisar och hundar har fenomenalt luktsinne har de använts för att snoka reda på godsakerna åt oss.

De första svenska tryfflarna hittades på Gotland på 1970-talet. I folkmun kallas de vanligen Gotlandstryffel. Arten heter Tuber aestivum på latin och kallas också för bourgognetryffel eller sommartryffel, då den i Sydeuropa skördas just på sommaren. I vårt lite kyligare klimat skördas den från tidiga hösten och fram tills tjälen nyper till i marken.

Utöver Gotlandstryffeln finns flera mycket goda sorter. De högst skattade är vit tryffel från Alba i norra Italien. Svart tryffel från Frankrike kallas ofta Perigordtryffel, men bara ca fem procent av all fransk svart tryffel som säljs och äts kommer från Perigord. Det finns också svart vintertryffel, som kallas muscattryffel.

Färsk tryffel är en extrem säsongsråvara som helst ska ätas inom en vecka efter att den plockats. Men numera odlas svart tryffel (av Perigordtyp) av mycket hög kvalitet i bland annat Australien, vilket gör att man på många av världens lyxigaste krogar kan äta färsk svart tryffel nästan året runt om man vill och har råd.

Men att de folkliga hamburgeriorna i Sverige skulle importera stora mängder färsk tryffel från Australien känns långsökt.

Jag är en stor vän av både god mat och folklighet, men har svårt att se att tryffeln plötsligt skulle ha blivit så tillgänglig och överkomlig i pris.

Svaret stavas sannolikt tryffelolja. Det är inte äkta tryffel utan en olja smaksatt med tryffelarom, möjligen kan någon lite flisa av äkta tryffel lagts i oljan eller majonnäsen för att ge viss trovärdighet. Det är förstås inget fel med att åka Ålandsbåt om man vill roa sig, men det är inte en Las Vegas-upplevelse – vilket riktig tryffel faktiskt kan vara.

Att ersätta tryffel med något billigare är inget nytt. Nu på 2000-talet är det tryffelolja, förr var det fårticka. Man kan fortfarande se spår av fårticka i svenska industriellt framställda charkuteriprodukter som leverpastej. Att jag ser en skylt med tryffelburgare i Sundsvall – som ligger i Medelpad – och att fårticka råkar vara Medelpads landskapssvamp, är en ren tillfällighet.

Även om äkta tryffel kostar en slant är det långt ifrån så dyrt som många tror. 100 gram färsk Gotlandstryffel räcker gott till fyra generösa portioner – och kostar ungefär lika mycket som en bättre flaska champagne.

Det är dags att återerövra den äkta smaken, och goda lokala råvaror som är i säsong. Tänk vad glad jag skulle bli om jag, när jag besöker en hamburgerbar på Södermalm i höst, får nystekt karljohanssvamp från Uppland mellan bröden eller en majonnäs på Gotlandstryffel att doppa pommes fritesen i.

Jag skulle lätt betala en slant extra och jubla hela vägen hem.

Mitt tryffeltips: Stekt fläsk med löksås, potatis och tryffel

Vardagslyx på nytt sätt. Det blir dessutom supergott med ett glas kall champagne till om man vill prova.

Ingredienser. Stekt fläsk med löksås och tryffel 4 portioner 1 pkt rimmat skivat stekfläsk (ca 375 g)

200 g kokt färskpotatis, nykokt och varm

20 g färsk Gotlandstryffel (ansad och sköljd i kallt vatten)

Löksås:

4 gula lökar

2 dl grädde

2 dl mjölk, 3%

1 rejäl klick smör till stekning

1–2 msk maizena majsstärkelse

1. Sätt på ugnen på 160 grader, varmluft.

2. Löksås: Skala och skiva löken tunt. Bryn löken till gyllenbrun i en stekpanna med smör på medelvärme. När löken mjuknat, dra den åt sidan.

3. Koka upp grädde och mjölk i en kastrull. Vispa ner maizena så att gräddmjölken blir krämigt simmig. Vänd i den brynta löken och smaka av med salt och vitpeppar. Låt såsen småputtra lite så att smaken av lök blir homogen i hela såsen.

4. Lägg ut stekfläsket på bakplåtspapper i en långpanna. Ugnsstek fläsket i ugnen ca 12-14 minuter tills fläsket är gyllene och frasigt utan att bli bränt. Låt svalna något.

5. Lägg upp löksås, fläsk och kokt potatis på fyra tallrikar. Riv eller hyvla tryffeln tunt över maten.

