Middagstips för petiga barn

”Hej, hej vardagsmat!” är en kokbok med favoriträtter och fakta för barnfamiljer, av Lisa Bjärbo, Louise Winblad och Sara Ask. Sara Ask och Lisa Bjärbo har tidigare skrivit flera kokböcker om vegetarisk mat för barnfamiljer. Louise Winblad är serietecknare och illustratör och bloggar under namnet Hej hej vardag. Ulrika Pousette tog fotografierna i boken som utkom på Ordfront förlag i augusti.

Foto: Ulrika Pousette